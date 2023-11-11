紅的MMA｜「大隻」年輕的士司機與大叔開打　網民：賽果估唔到…

又見「馬路MMA」！日前有網民發現有的士司機將車停在紅綠燈燈位前，下車與1名大叔口角，之後更發展成打鬥事件，於是將過程拍下來上傳到網上。事件引起網民關注，不少人留意到先動手推人的的士司機「體型龐大」，卻被身材相對瘦小的大叔打倒在地，無力反抗。網民紛紛表示「阿叔爆冷！」、「賽果估唔到」、「睇以為後生大隻會贏，結果係…」，也有人不滿2人爭執阻礙其他車輛，「打交都唔好頂住260X」、「呢條路一頂頂住巴士就麻X煩」。



穿粉衣的的士司機與灰衣大叔口角並打架的影片在網上瘋傳。（FB影片截圖）

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該段影片近日在Facebook各大交通群組流傳，相信是由旁邊車輛上的網民拍下並上傳到網上。事發地點未能確認，但有眼利網民就認出應是九龍公園徑的一段路。

從影片可見，一輛市區的士停在紅綠燈燈位前，粉色上衣的士司機下車與灰衣大叔互罵，2人劍拔弩張，以粗言穢語辱罵對方。這時燈號改變，但雙方未有上車駛走車輛，而是開始動手。可能是2人爭執引致後方車輛堵住，影片可聽見後方有車輛不斷響咹表達不滿。

隨後，的士司機出手推開靠近的大叔，大叔即時出拳「入中路」撃中的士司機。的士司機想上前還手，但頭部卻連中數拳，之後更站不穩跌坐地上。

最終由路人分開2人才結束。（FB影片截圖）

許是體型懸殊，本來大叔見到的士司機「噸位十足」還有些閃躲，但見到對方如此輕易就摔到地上，於是趁勢上前多揍數拳。司機屢次站起都再被打倒在地，最後更跌倒在一旁安全島上，毫無招架之力。大叔卻並未停手，而是掄起拳頭瘋狂輸出，按住司機打了十多拳，最終由路人分開2人才結束。

影片引起網民熱議，不少人指大叔「身手了得」，反觀身型大兩個碼的的士司機卻無力抵抗，「阿叔入到中路喎」、「阿叔原本縮，見佢馬步唔穩即刻食住上」、「咁X大隻都俾人推跌」，亦有人發現司機穿上拖鞋，笑指「講過好多次，着拖鞋揸車好危險㗎，因為有咩事同人打起上來，下盤會不穩，唔夠打想跑，又跑得慢過人」。

不過，亦有人對2人在馬路爭執感到不滿，認為會影響其他車輛行駛，「咁勞氣把X咩，萬事有商量」、「要嘈要打埋邊啦！阻住地球轉」、「塞X晒條路想點，拉鬼佢哋啦」。

（Facebook）