廟街MMA多人口角推撞片瘋傳　大牌檔大叔竟成焦點：幾淡定打邊爐

所謂「民以食為天」，但在打鬥現場，竟然還有人可以無視混亂安然吃飯？最近網上流傳3段兩方人馬在廟街街頭叫囂推撞的影片，可多名男子於油麻地廟街某段行人路聚集，其中2人不停互相指罵，引來不少人圍觀。雖然現場氣氛緊張，但許多網民卻只留意到旁邊的大叔非常淡定地打邊爐，紛紛放錯重點，留言稱「阿叔幾X淡定打邊爐」、「亮點：阿叔食花生」。



最近網上流傳3段兩方人馬在廟街街頭叫囂推撞的影片，但許多網民卻只留意到一旁的大叔非常淡定地打邊爐。（facebook影片截圖）

有網民日前上傳3段影片，事發地點於廟街一段行人路，近10人聚集口角並曾推撞，惟未知爭執原因。影片中，數名男子情緒激動，不時大聲叫囂，繼而開始推撞，其間1名女子嘗試調停，曾拉開2名男子但不果，場面緊張，隨時演變成大混戰。

片中可見，不少途人駐足圍觀，在叫罵聲中，其中1名男子更除下外套，作狀準備大打出手，不過影片未有交代事件後續，反而拍到1名中年大叔在距離事發現場不足數米的馬路邊露天位置，非常淡定地打邊爐，他雖一直關注事態發展，但心情似乎絲毫不受影響。

帖文一出，不少網民均被大叔的淡定反應逗笑，又指「阿叔話好味，又有戲睇」、「Live係唔同啲」、「通常得把口X老母嘅都唔會打得成」、「嘴巴MMA」、「鬥大聲就赢」、「夜繽紛舞台劇」、「要打一早打咗啦，除得衫多數得個講字」。