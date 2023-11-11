只收現金！小紅書女食麵無錢畀　獲港人大叔相助感動：眼淚要掉了

雖然電子支付在港大行其道，但仍有不少店舖只收現金。1名內地女子在小紅書表示，早前來港光顧1間粉麵店，帳單總額110元，結帳時才發現對方只收現金，偏偏她只有八達處和微信支付，身上沒有現金，幸店內1名港人大叔願意借出現金，惟內地女打算即時透過微信支付還錢，結果屢次都不成功。大叔見狀大方表示「請你吃東西啦，就當做是歡迎你來香港啊」，內地女堅持要還錢，其後將大叔「加好友」後，終於能轉帳，但大叔仍執意少收數額，最終她還是成功轉帳110元人民幣（約120港元），事後稱被大叔的反應感動，「感覺眼淚都要掉出來了，這個叔叔真的太善良了」。網民紛紛留言港人「質素普遍很高，很有禮貌，尊重人」、「在香港遇到的善意比較多」。



樓主來港光顧1間粉麵店，帳單110元，卻發現身上沒有現金付款。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，早前在香港獨自光顧1間港式粉麵店，叫了蝦子撈麵和雲吞，總共110元，結帳時獲店家告知只收現金，「一瞬間慌了…意識到自己由於忘記取錢，身上根本沒有現金了」，於是詢問能否透過八達通「埋單」，老闆當然拒絕，樓主一度提議將手袋暫時抵押在店內，然後她到附近櫃員機取錢，但老闆亦以「馬上打烊」為由拒絕，反而建議她向食客換錢，老闆隨後更直接敲枱詢問1名中年大叔食客可否相助。

大叔表示「當然可以」，然後掏出2張紙鈔，當樓主得悉對方有微信時，打算透過微信支付還錢，大叔還貼心地表示她支付的應是人民幣，所以不用給110元，只需按滙率即可，但樓主並不知道滙率，而且數度轉帳失敗，令她十分窘迫，大叔即大方表示「就當我請你！你走吧」。樓主堅決拒絕，大叔仍表示「沒關係的，這也沒多少錢，我請你吃東西啦，就當做是歡迎你來香港啊」。

暖男大叔私訊回覆時寫明「小意思」，希望她會喜歡香港。（小紅書圖片）

經歷無數次「拉扯」後，樓主發現要把大叔先加為好友，然後再轉帳，於是便加了對方微信。轉帳期間，大叔取走樓主的手機，輸入88元（人民幣），樓主表示「這怎麼可以？我打擾您吃晚飯已經非常不好意思了」，但大叔反指「這點錢真的無所謂，你來香港玩，我就希望你可以玩得開心，不要因為小事影響心情」。

最後樓主將金額改成110元（人民幣），男子收到款項後感到意外，擔心樓主身上無錢，想將錢退回給她，樓主解釋只是沒有現金，並非無錢，要求對方收下款項，樓主再三多謝才離開食肆，對方私訊回覆時更寫明「小意思」，希望她會喜歡香港。

樓主形容「感覺眼淚都要掉出來了，這個叔叔真的太善良了」，對方為她解決燃眉之急，甚至暖心安慰，「獨在異鄉，陌生人的善意真的像一束光，好感激他」。

不少網民紛紛留言港人「質素普遍很高，很有禮貌，尊重人」、「在香港遇到的善意比較多」、「香港善良的人真的很多」。

（小紅書）