紅磡蔬果店外擺貨無人偷　小紅書男驚訝大讚：香港市民素質確實高

路不拾遺是良好品德，絕對值得他人稱讚。一名男子在小紅書表示，早前颱風襲港，他見到紅磡1間蔬果店沒有開門營業，門口堆有不少蔬果，從早至晚無人看管，但蔬果仍然原封不動，無人趁火打劫，大讚「香港市民素質確實是高」。

有內地網民看過帖文重提早前網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」的單車在旺角被人盜去一事，指香港警方事後拘捕1名本地男子，認為香港有大量閉路電視，因而無人敢犯案。不過亦有不少人講述親身經歷，指一時不慎遺忘將物件取走，數小時後仍然能夠尋回，認為「每個地方都有衰人壞人，亦有好人老實人，看你是否時運高，遇唔遇見罷了」。



紅磡蕪湖街18號一間蔬果店颱風下沒有開門營業，門口擺放西瓜和梨子等多款蔬果。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本年7月颱風泰利襲港，全港停工停課，紅磡天氣情況不算太惡劣，他早上途經蕪湖街18號一間蔬果店時，發現店舖沒有開門營業，門口擺放西瓜和梨子等多箱蔬果，好奇會否被人偷走。至晚上他再度經過時，見到「水果蔬菜還是原封不動放在那裏」，激讚「香港市民素質確實是高」。

帖文引來網民討論，部份人重提網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」的單車在旺角被人偷走一事，指被捕人為1名本港男子。網民認為水果不值錢，而且香港有大量閉路電視鏡頭，嚇到市民不敢犯案，和質素無關。

不過不少人講述親身經歷，指曾不慎忘了取走物件，數小時後重返現場，仍然能夠尋回物件，更有網民指「其實講內地人或香港人質素高是無意思的，每個地方都有衰人壞人，亦有好人老實人，看你是否時運高，遇唔遇見罷了。君不見，有錢人也會到超市偷東西」。

（綜合）