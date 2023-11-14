爭產！8旬老父突再婚　3兄妹入稟討回亡母億元遺產　法庭判決出爐

父母其中一方喪偶後再婚非常普遍，但上海演變成一場「溏心風暴」，3兄妹得知8旬老父再婚，決定入稟法庭，討回亡母億元人民幣遺產。兄妹們主張當年雖然沒有白紙黑字寫下，但以父親不會再婚為前提而放棄繼承，父親卻認為自己有婚姻自主權，再婚與否和子女是否放棄繼承權沒有關係。法庭經二審後裁定3兄妹當年放棄繼承維持有效，不得再次要求繼承亡母遺產。



于母10多年前過身，留下億元人民幣遺產。（《溏心風暴》系列截圖）

于伯和妻子育有2子1女，住在上海市，但其妻10多年前過身，留下億元人民幣遺產，包括7個物業。3兄妹一直照顧父親，為了讓老父安享晚年，他們2013年前往公證行放棄繼承亡母遺產，而且安排專人照顧父親生活，但父親最近再婚，3兄妹決定提起訴訟，欲奪回亡母遺產。法院經一審後，駁回3兄妹的訴訟請求，他們不服上訴，上海市第二中級人民法院審理案件。

于女認為，當初和2名胞兄以父親不會再婚為前提，才會放棄繼承亡母遺產，用於父親養老，雖然沒有白紙黑字寫下，但屬於人之常情，如果父親當時表示可能會再婚，即是代表有人照顧，他們一定不會放棄繼承權。此外，父親在公證行處理房產繼承時，提及母親的遺產包括7個物業和名下6萬多元現金，但父親故意隱瞞自己名下有1000多萬元存款，以此誘使子女放棄繼承，構成欺詐，所以主張他們當年放棄繼承權的行為無效。

3兄妹知道老父再婚，決定討回亡母遺產。（《溏心風暴》系列截圖）

于伯表現氣憤，認為自己早年命運坎坷，和亡妻辛苦養大子女，趁改革開放時建立事業，妻子過世後，于伯雖然衣食無憂，但子女都在國外，所以生活寂寞，於是「想找個伴」， 至於該1000多萬元存款，于伯無心隱瞞，但子女沒有問過，因此他沒有交代。

他更指，老人家都有婚姻自主權，和子女是否放棄繼承遺產沒有關係，當年去公證行辦理亡妻房地產過戶手續，以及領取亡妻生前名下存款，和于伯的存款同樣沒有關係。

法庭裁定于伯繼續持有遺產。（《溏心風暴》系列截圖）

法院經審理後，認為于伯的婚姻自主權受到法律保護。 不論是否再婚，都不能成為子女放棄繼承權的前提條件，沒有證據顯示3兄妹放棄繼承權等於于伯同意不會再婚。同時法院認為公證行人員當年提醒過3兄妹，于伯可能有「銀行存款及包括基金在內的一切銀行金融理財產品，以及其他動產、不動產」，但他們仍然放棄繼承權，基於以上種種，裁定3兄妹當年放棄繼承權的行為至今仍然有效，駁回他們的訴訟請求。

（澎湃新聞）