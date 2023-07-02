一家三口離世！留百萬遺產10多人現身爭繼承權　最後得主竟無血緣

百萬遺產無人繼承，一登報即有10多人認頭爭取？浙江諸暨市日前推動收地工作，發現其中一戶人的房屋還在，但戶主一家三口先後離世，調查後找不到繼承人資料，當局遂登報尋人，結果有10多名聲稱是戶主親戚的人想繼承遺產，在網上引起熱議。經所有關係人進行協商後，日前決定由與死者沒有血緣的92歲養女繼承，她在兒子陪同下簽約，取得100多萬人民幣（逾108萬港元）收地賠償。



浙江諸暨市要收地，發現其中一戶一家三口先後離世，但房屋還在，要登報尋找繼承人。（微博圖片）

內媒報道，諸暨市進行「三改」專項行動徵收區域內，其中一戶戴而海一家的房屋還在，但他們一家三口已先後離世，如何調查都找不到繼承人人資料。戴而海本人在70年代已離世，其兒子戴華根又因病過身，剩下的妻子趙杏花在1991年亦離世，按舊式房屋標準，繼承人大約可以得到100多萬人民幣賠償。

6月16日，小組決定在當地報章登報，尋找戴而海一家的遺產繼承人，由於一家三口早逝，年份太過久遠，知情人許多不是太老就是已過身，有人來都難以考證是否與戴而海有關。調查人員只好向村民逐一打聽，找出背有的關係網。不過登報後很快有10多人現身，全部聲稱自己是相關權利人，是戴而海或趙杏花的侄仔侄女等，事件引起熱議。

小組要求所有關係人提供證明，對戴而海遺下房產徵收後的補償分配做好初步協議，最後一共分出5方代表討論。小組向內媒透露，經10多天協調，他們最後經歷1小時協商，決定由戴而海92歲的養女趙沖娟當繼承人。6月29日下午，在律師及10多名當事人同意下，92歲養女趙沖娟在兒子陪同下簽約。小組人員都大呻這戶收地很困難，因為涉及人員太多，每個人都想據理力爭。

（綜合）