女子餵狗遭比特犬一家七口圍攻　毀容截肢7天喪命　群犬人道毀滅

美國發生恐怖狗咬人命案。1名女子萬聖節當日餵飼兒子飼養的比特犬一家七口時，突然遭狗隻全家群起圍攻。女子危急中報警求助，警方到場當場射殺狗媽媽，而狗爸爸和小狗因構成潛在危險而需全部安排人道毀滅。女子被咬至重傷昏迷送院，不但毀容，而且腿部要截肢望能保住性命，但她留醫7天後傷重離世。警方正調查案件，以了解比特犬為何會向人施襲。



米勒和兒子萊加西同住，萊加西在家中飼養7隻比特犬。（網上圖片）

案件發生在猶他州城市泰勒斯維爾（Taylorsville）， 63歲米勒（Sandra Dee Miller）當時和38歲兒子萊加西（Marcus Legalsi ）同住，萊加西在家中飼養比特犬一家七口。

案發於今年10月31日萬聖節，米勒在家中後院餵飼7隻比特犬，但群犬突然發難，全家群起圍攻米勒，她大驚報警。警方聯同動物管制人員接報到場，發現米勒被咬至重傷陷入昏迷，但群犬仍繼續攻擊她。人員唯有用胡椒噴霧驅散群犬，當中狗媽媽表現最為兇猛，試圖逃走和攻擊人員，警員別無他法開槍擊斃，其餘狗隻事後被送到動物服務中心，但因曾經傷害人類，構成潛在危險，全部被安排人道毀滅。

比特犬突然發難攻擊米勒。（示意圖/Getty Images）

米勒除了毀容之外，手腳同樣受重傷，昏迷送院搶救，腿部需要截肢，希望能保住性命，但最終7天後、即是本年11月6日，米勒傷重離世，葬禮於11月11日在教堂舉行。

米勒家人向當地媒體發表聲明指，「感謝911接線生一直和母親溝通，亦感謝警員毫不猶豫盡快到場救人，也要多謝護理人員和所有幫助母親的人，感謝大家的關心和祈禱」。萊加西一度在facebook發文，表示「母親我愛你，請你看守我們」，但事後刪除帖文，但頭像仍是兩母子合照。

當地警方正在調查案件，包括跟進比特犬施襲原因，警方在facebook專頁表示，對米勒死訊感到悲傷。

（綜合）