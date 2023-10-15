狗咬人恐怖影片！逗路邊狗狗　女子遭狂咬臉噴血毀容　狗主咁回應

狗狗雖然可愛，但「眼看手勿動」。內地江蘇1名女子，看到路邊有隻狗狗很可愛，便帶同女兒一起伸手去摸摸，沒想到狗狗突然發難撲上撕咬女子臉部，她當場倒地痛哭，臉部血流如注嚴重受傷。女子事後送院及報警求助，狗主人則表示，狗狗平常性格很好，估計是對方「上去逗它」才會發生意外，強調會按責任賠償。亦有網民指根本不應去逗陌生狗狗，故認為女子亦有責任。



內地江蘇1名女子，看到路邊有隻狗狗可愛，伸手摸狗狗，沒想到狗狗突然發難撲上撕咬女子臉部。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發10月6日，地點在江蘇鹽城。從網上流傳約2分鐘閉路電視（CCTV）影片見到，撐着雨傘的長裙女子，與女兒在道街行走時見到有狗狗獨自坐在路邊，於是走近狗狗蹲下伸手撫摸頭部，女兒亦蹲在旁邊觀看及伸手撫摸狗狗。

之後狗狗望向女子方向打量，臉部貼近女子臉部，突然發惡撲上瘋狂撕咬女子臉部，女子倒在地上尖叫掙扎，相當痛苦。旁邊店鋪老闆聞聲衝出，一腳把狗踹開趕走，狗狗行開時仍在吠叫。女子被咬至滿臉是血，在現場掩面痛哭，哀鳴聲響徹全區，女兒則站在一旁不知所措。

影片見到，撐着雨傘的長裙女子，與女兒在道街行走時見到有狗狗獨自坐在路邊，於是走近狗狗蹲下伸手撫摸頭部，女兒亦蹲在旁邊觀看及伸手撫摸。（影片截圖）

恐怖過程逐格睇▼▼▼

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女子事後送院並報警。內地傳媒事後聯絡到狗狗主人，他表示狗狗平常性格很好，估計是對方「上去逗它」才會發生意外，強調「該我們賠的我們肯定會賠的」。

附近商舖人員透露，涉事狗狗常在事發街道出現，平時也沒有繫狗繩。當地公安局指，已接到報警資訊，正處理事件。

事件引來網民熱議，直呼恐怖，「看了這個簡直要嚇死了…」。也有網民提醒不要摸陌生的狗，「為什麼要去逗它？」、「養狗不拴狗主人有錯，但狗都是有攻擊性的，作為一個成年的陌生人還去逗狗，自身的責任也很大！」、「不要去逗不熟悉的狗」。