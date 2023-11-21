悲！女子好奇驗DNA　驚揭非父親生　悉母親藏23年秘密真相超後悔

為了好奇貪玩驗DNA，後果自負！美國1名女子因好奇驗DNA，得出令人震驚結果，發現自己並非父親親生女兒，生父竟是另有其人，她遂向母親查問，不料母親透露曾與別人發生一夜情，而對象竟是父親好友，讓她相當崩潰，甚至影響心情，連上班也難以專心，最終搞到要辭職。她十分後悔花了100美元（約780港元）來做鑑定，卻令自己受到心理創傷。



女子為好奇驗DNA揭母親多年秘密，卻令她十分後悔。（GettyImages）

23歲女網友早前在社交平台發文，指在工作的酒吧客人介紹下，一時好奇，在網上花了100美元（約780港元）買下DNA測試套裝，想不到卻是噩夢開始。

樓主在8個星期後收到報告，發現她與父親竟無血緣關係，資料上更出現1個陌生人姓氏，不過她對這個姓氏有點印象，於是致電母親查問，對方承認與父親結婚前，兩人曾短暫分手，但不久又復合，其間她參加露營晚會，與其他男子發生了一夜情，並意外懷孕，讓樓主十分驚訝。

女子發現親生父親竟是父親好友，但對方已過世，讓女子耿耿於懷。（《父親與伊藤先生》劇照）

而最令人震驚的是，母親一夜情對象是父親好友，因兩家人住處只相距5分鐘路程，可是該名友人已離世，讓樓主記起父親曾穿西裝參加這位友人葬禮，因此她對這個姓氏有印象，而生父家人可能也做過DNA測試，所以才會出現相關配對。當樓主得悉自己身世後，情緒崩潰，不斷思考生父生前是否會想和她相認，種種疑惑令她難以釋懷，連工作也沒有心機，最終唯有選擇離職。

帖文一出惹起不少網民分享類似經歷，有人表示「半年前我才找到自己的親生父親，但我現時已70歲了，生父也已離世，其他在世的親戚也不認得我」、「我一直都知道自己是被收養的，40歲才做DNA檢測，順利和姑姑相認，得知生父已經過世，讓我非常傷心」。