買兇殺子！受虐母遭家暴　與姐聘槍手擊斃吸毒兒　自首爆費用是…

泰國發生買兇殺人的倫常命案。1名有不良嗜好的男子經常向母親索錢，遭拒絕後就施以暴力，最嚴重1次打傷母親下巴。涉事婦人不堪長期遭受家暴，和胞姐商量後，同意由對方出錢聘請槍手射殺逆子。案發後，婦人更有不出場證明，增加警方調查難度，但最終她在悔疚下自首，警方正跟進案件。



買兇殺子的母親考奧最終因悔疚而自首，引來傳媒追訪。（網上影片截圖）

案發於今年11月9日上午約9時，黎府伊桑省清刊縣（Chiang Khan）的警員接報指縣內一處住宅發生槍殺案。警員到場調查後，證實死者是31歲男子威拉芬（Weeraphan Phothong），在家中遭人射殺，於是聯絡其57歲母親考奧（Kaew Phothong）助查。

考奧表示自己住在大約2公里外，透過鄰居才知道兒子死訊，同時透露兒子服用冰毒成癮，即使她多次為兒子努力尋求戒毒治療，但對方精神狀況惡化，經常在藥物影響下向她施襲，考奧稱不知道是誰槍殺兒子，自己對案件真相沒有興趣。

威拉芬屢次向家人施暴，最終被母親買兇槍殺。（網上影片截圖）

警方調查案件期間，在案發後2天，即11月11日下午約2時，考奧向警方自首，承認策劃謀殺兒子，她表示因無法再忍受家暴，便向65歲胞姐薩恩（Sarn Phothong）詢問及策劃謀殺兒子事宜，薩恩認為胞妹毋須親自下手，以 2.5萬泰銖（約5,400港元）聘用64歲槍手索姆薩（Somsa Saenchaiwut）行兇，上門開槍射殺威拉芬。

考奧更稱，事發後，她自己、薩恩和索姆薩對自己的所作所為感到後悔，所以她決定向警方自首，至於薩恩和索姆薩方面，警方亦正展開追查。

威拉芬的26歲前妻賈魯發（Jaruphat Singchum） 接受當地媒體訪問，2人一起大約6年，育有2名孩子，她因多次被威拉芬家暴，所以去年決定離婚。賈魯發稱前奶奶多次搬家避開兒子，但威拉芬總會上門索錢，遭拒絕後就向施襲，最嚴重1次打傷前奶奶下巴，賈魯發曾親眼目擊威拉芬襲擊其母親，對前夫死訊感到遺憾，但表示理解前奶奶處境。

（綜合）