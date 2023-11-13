倫常悲劇！多年照顧不堪壓力　狂斬99歲失智父致死　長女自殺未遂

台灣發生倫常命案。1名六旬女子懷疑長期照顧99歲失智老父，身心承受龐大壓力，試過打傷老父，甚至邀請同死，最終持刀弒父，事後試圖割腕輕生。胞妹揭發事件報案，2人送院搶救，當中老翁失血過多致死，女子雖然沒有大礙，但因干犯《殺害直系血親尊親屬罪》而入獄16年，而且要向其弟妹賠償308萬新台幣（約78萬港元）。



吳女承擔照顧老父重責。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，99歲吳姓男子育有2子2女，二女1994年結婚，搬到屏東居住，孻仔2019年因心肌梗塞病逝，長子2020年遇上車禍，目前被安置於護理機構，照顧老父重責落在年約63歲長女身上。

2父女住在高雄市新興區一處民宅，但他們經常發生爭執，甚至演變成互毆局面，吳父頭部甚至一度縫上數十針。吳女曾經形容對父親「又愛又恨」，更多次邀請父親和胞妹一同輕生，被當局列為「關懷家庭」，經社工介入輔導後，父女關係轉趨穩定而結案，案發前3年都沒有再接獲相關通報。

吳父身上有多處刀傷。（示意圖/Getty Images）

2022年6月10日下午4時許，吳女胞妹打算帶父親前往醫院皮膚科覆診，豈料驚見父親在家中2樓房間躺床浴血，胞姐則倒臥房間地上，雙手有多處割傷傷痕，嚇到立即報警。父女由救護車送院，吳父最終不治。

驗屍官檢驗遺體時，發現吳父右邊頭頂、右大腿、左小腿、左手拇指等各部位共有5處傷口，右股動脈和大靜脈分支被刺破，當中最嚴重的傷口長約3.5厘米、深約8厘米，而且深可見骨。吳父四肢更有多處瘀傷，初步相信死因是失血過多，不排除吳父生前曾經極力掙扎。警方經調查後，發現吳女家中沒有遭入侵迹象，初步相信她持料理刀弒父，於是作出拘捕。

吳女被判入獄16年。（示意圖/Getty Images）

案件提堂後，吳女否認控罪，辯稱當時服用安眠藥入睡，父親則在床上睡覺，其間自己被人砍傷痛醒，聲稱自己「眼睛看不見，所以沒有看到誰砍我」，痛醒後不久就暈了過去，未能目擊父親被誰殺害。

法官經審理後，認為吳女沒有悔意，裁定《殺害直系血親尊親屬罪》罪成，判處吳女16年有期徒刑；民事方面，吳女的胞妹和胞弟向吳女提出索償，法官判處吳女賠償308萬新台幣（約78萬港元），案件可以上訴。

（綜合）