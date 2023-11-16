1.88米高中生練跳水　頭撞池底四肢癱瘓　3教練改判無罪原因曝光

台灣2018年發生嚴重校園意外，身高1.88米的張姓學生從跳台練跳水時，頭部直撞池底，導致頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。家長及學生認為學校及教練存在過失，檢方依業務過失重傷害罪起訴，涉案的3名教練原被判監6至8個月，但上訴至高院後出現逆轉，法官認為教練指導正確，檢方亦未能證明他們有過失，改判3人無罪，全案定讞。張同學和家人聞判後難以接受，婉拒台媒訪問。



張姓學生是新北市某高中游泳校隊成員。（爆料公社圖片）

新北市某高中2018年11月29日發生嚴重意外，身高1.88米（當時報道為1.92米）的游泳校隊成員張同學從跳台練習跳水出發時，頭部猛撞向池底，導致頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。家屬認為學校泳池未達水深至少1.35米標準，及教練未阻止他跳水，屬於過失。

張同學兄長上傳圖片，指弟弟頸椎骨折、脊髓損傷造成四肢癱瘓。（爆料公社圖片）

新北地檢署指沈姓校長、呂姓泳池廠商負責人、杜姓泳池救生員、陳姓游泳班總教練、張姓聘僱教練及鄭姓義務指導教練存在疏失，依業務過失重傷害罪起訴。其中，3名教練事發時未注意到泳池兩邊池壁1米至6米範圍，水深最低限度未達1.35米，不應跳水，未有禁止張男和其他同學跳水。張同學過去受訪時，表示無奈和委屈的感覺都有，「教練也指導我，我也是聽教練指導去做」。

新北地院一審時判校長、廠商及救生員無罪，但3名教練均罪成，其中陳、張各判監6個月，可易科罰金，鄭姓義務教練判8個月徒刑，他們不服上訴。

張同學較早前接受台媒訪問，指他依照教練指導去做。（民視新聞截圖）

二審過程中，高院指依新北市教育局專家報告指出，鄭教練指導全部正確，有盡責提醒，張同學模仿2次後，第3次跳水時疑因「入水姿勢不協調」才出事。翻查閉路電視，張同學跳水時手沒入水且角度較大，沒有踢腳及用手撐等避險動作。

另外，高院表示，出事的泳池水深較檢方所指的安全規範要求1.35米應有一定差距，約9至16厘米，但張同學身高1.88米，即使泳池符合1.35米水深，以相同姿態入水是否仍會發生意外，檢方未能舉證。

高院又說，教育部雖規定比賽用池要有至少1.35米水深才可進行跳台跳水，但高中訓練池未設有關規定，多數學校也未達此標準，此情況下不能認定被告等人違反安全規範；事故發生後，教育部需雖宣示訓練池要盡量照比賽池規格，但「不能事後亡羊補牢作為被告行為時違反安全規範的依據」，認為此意外屬憾事，但未有證據證明被告有刑事責任。

高院審議後認為，由於檢察官未能充分證明3被告在讓張男跳水出發時有過失或應作為而不作為，判3名被告上訴得直，改判無罪，本案檢察官和被告都不能上訴，全案確定。判決出爐後，張同學和爸爸難以接受，婉拒當地傳媒訪問。

較早前張男家屬向校方提民事索償，要求校方要賠償逾4,800萬台幣（約1,170萬港元），9月時新北法院已駁回案件，認為被害人不應依《民法》向對方索償，應向政府機關追究。

（綜合）