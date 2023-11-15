奶奶恨抱孫屢次施壓要求生2個　人妻情緒崩潰踢爆真相　結局係咁

不少老一輩都恨抱孫，年輕夫婦們往往備受壓力。台灣1名人妻在網上大呻，指婚前已經得知丈夫「有性事上的障礙」，但認為生兒育女並非必須，故未有影響夫婦關係。不過她指奶奶不知情，屢次明示暗示不斷施壓，希望她至少生2名小孩，她夾在工作和奶奶壓力之間，最終無法控制情緒，當住全家面前向對方怒吼「是你兒子陽痿又不孕」，說罷即衝回娘家。奶奶事後私訊勸人妻「你們不合，早點離婚吧」，她直言曾想回覆「求之不得」，惟未有交代最終如何處理。

網民紛紛認為情況難以解決，「我估計奶奶絕對不肯相信是自己兒子的問題」、「奶奶單純的內心想的是：兒子換個老婆就不痿了」、「笑死，就算你們離婚，他兒子再娶就會有孫子嗎？」。



人妻不堪奶奶多次施壓要求生兒育女，一時情緒崩潰，在眾人面前講出真相。（《BB來了》電視截圖）

人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指本身認為「生孩子並不是所謂『完整』人生的必要條件」，加上「婚前就已經知道先生有性事上的障礙」，故與丈夫結婚時沒有生兒育女的計劃。

不過奶奶對此毫不知情，婚後不斷明示暗示，希望人妻可以至少生2名小孩，令她承受巨大壓力。最近她更「兩面受敵」，同時面對工作和奶奶的催促，當奶奶又說「生仔大道理」時，她一時未能控制情緒，直接當住家人面前，向奶奶大吼「是你兒子陽痿又不孕」，然後直接衝回娘家。

奶奶得知真相後私訊指「你們不合，早點離婚吧」，樓主想回覆「求之不得」。（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」圖片）

人妻留在娘家時，收到奶奶傳出的訊息，指「你們不合，早點離婚吧」，她上載截圖，顯示她於訊息欄輸入了「求之不得」4字，但沒有發送，未知最終如何回覆。

多名網民紛紛認為問題難以解決，「我估計奶奶絕對不肯相信是自己兒子的問題」、「奶奶單純的內心想的是：兒子換個老婆就不痿了」、「笑死，就算你們離婚，他兒子再娶就會有孫子嗎？」、「有自信一點 直接傳出去」、「早點離婚，妳還有大好的人生」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）