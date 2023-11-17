離婚男遭斬首！屍體跪伏家門前頭顱神秘消失　警推測疑被「獻祭」

泰國日前發生一宗驚悚兇案，1名男子被斬首殺害，屍體呈跪伏狀倒在家門前。而附近居民都將懷疑目光放到當地1名叫孔（Kung）的男子身上，猜測謀殺案與獻祭儀式有關，而孔曾進行古怪祭祀儀式並四處「挖洞尋寶」。警方將孔鎖定為疑犯，並於13日對其實施拘留調查，但未從其曾舉行祭祀儀式的廢棄房屋找到死者頭顱。



被害人彭魯姆被斬首殺害，屍體呈跪伏狀倒在家門前。（「123hotnewssuratthani」FB圖片）

綜合泰媒報道，兇案發生在泰國素叻他尼府，死者為53歲當地男子彭魯姆（Sangiam Penrum），屍體被發現跪趴在幹乍那迪縣（Kanchanadit）某橡膠種植園內的一所民宅門前。彭魯姆被發現時死狀慘烈，頭顱不見蹤影，上半身趴伏地上，下半身則呈跪坐之姿。屍體旁有一把12吋長（約30厘米）的刀，相信是涉案兇器，上面留有指紋，目前警方已完成指紋採集並交由鑑證科辨識。

據了解，發現屍體的房子登記在彭魯姆前岳母名下，彭魯姆與前岳母居住在上址，自從他離婚後家裏就只剩他與前岳母二人。不過案發時，前岳母正因先天疾病留院治療不在家中，並未看到兇案經過，現場亦沒有目擊者。

彭魯姆51歲前妻安普倫普（Panthip Onpromp）向警方表示，她與彭魯姆於3年前離婚，兩人育有1個18歲的兒子。她又指彭魯姆有酗酒問題，曾虐待她，不過就不曾在公眾場所引起騷亂，也未與人結怨。而自兩人離婚後，安普倫普就沒再與其聯絡，不過她對於彭魯姆死訊表示遺憾，而兒子得知父親死訊就悲痛欲絕。她又透露，母親家中本來有個儲水用的黑色水桶，案件後同告消失，她懷疑兇手可能將彭魯姆頭顱放在桶中帶走。

目前警方尚未找回死者頭顱，但就從屍體附近的兇刀上找到指紋，現時正等待鑑證科辨識。（GettyImages）

警方調查案件時查詢了附近居民，當中有數人不約而同提到1名叫做孔（Kung）的男子，並猜測兇案與某種獻祭儀式有關，而孔在進行相關祭祀儀式時在多個地方「挖洞尋寶」。警方於13日出動拘留孔，並就案件及古怪的祭祀儀式詢問孔，同時，他們前往孔曾用以舉辦祭祀的廢棄房屋調查，但未發現彭魯姆的頭顱。

目前，案件仍在調查中。

（綜合）