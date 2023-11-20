嚇到瀨尿！賊人潛店舖偷竊　逃去被卡天花板　老闆體恤1點不追究

真係嚇到瀨尿了！較早前印尼有小偷趁深夜時分，闖進某家已結束營業店舖打算偷竊，得逞後想從天花板離去，不料卻被卡住，之後聲音惹來附近居民起疑，最終小偷劣行被揭，民眾到場查看時，他嚇到尿失禁。雖然涉事商店過往已被搶劫2次，但店主是次體恤小偷仍是學生，僅要求他賠償損失費用，便不作追究。



印尼有小偷盜竊後逃去不果，被卡住於天花板。（網上圖片）

綜合印尼媒體報道，事發於上周五（10日），印尼西爪哇省（Jawa Barat）有青少年於晚上時分潛入一家已經結束營業的手機店盜竊，成功盜走贓物後想經由天花板逃走，卻因體型過大，天花板沒有足夠空間，以致他「唔上唔落」被卡住，陷入「兩難」的小偷被迫打電話求救。

隔壁店舖老闆事發時，在店內隱約聽到附近傳來求救聲音，便和該處居民一起查看發生何事，「沒想到闖入店家時，赫然發現一個沒有人頭的身體掛在空中！」。小偷被「斷正」，當時曾一度嚇至失禁，其後圍觀民眾有增無減，店主接獲通知便前去開門救人，有好心居民還給小偷遞上凳子，好讓他能站於上方。

其實涉事店舖多次成為賊人目標，過去曾被搶劫2次，店主法魯克（Faruk Majid）透露，先前被搶劫已經損失400萬印尼盾（約2,011港元），被盜物品包括手機、電話晶片、充電寶以及現金。不過這次他卻沒有向警方報案，因為乃念小偷還是求學階段，只要對方賠償損壞費用便可，不另作追究。

（綜合）