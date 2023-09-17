兒子同學來家作客多次盜竊！登門拜訪揭對方慘況　應否報警陷兩難

正所謂「小時偷針，大時偷金」，孩童時期若然不好好教導，將來就恨錯難返！台灣有家長指就讀小學六年級的兒子邀請同學到家裏玩，不料對方卻在家裏偷了不少貴重物品，及後拜訪男童住處才發現對方原來一直有偷竊習慣，但亦意外知悉其悲慘的家庭背景，深感同情故陷入兩難局面，因而發文詢問：「現在我要怎麼處理這件事情？」



台灣有家長分享就讀小六的兒子邀請同學到家玩，不料對方卻在家裏偷東西，因為同情對方悲慘身世，故對應否報警陷兩難。（GettyImages／示意圖）

「我家最近遭小偷」，該家長在匿名公社以「小六兒子的單親同學來家裏玩，卻順手偷東西，我該怎麼處理」為題發帖，指對方是兒子同學，因為家裏剛有安裝監視器，捕捉到對方偷竊畫面後有找對方聊過，但他只是因為被兒子發現東西出現在他那裏，才承認偷了4樣東西，其他「不翼而飛」物件因為來不及存檔監視器畫面，所以無法證實是否對方所偷。

樓主及後拜訪該同學家，發現不只原本被偷的東西，還有小豬錢甖，沒有使用的平板電腦和手機，驚訝被對方偷了這麼多東西也懵然不知。可是令他困擾的是，這位同學在單親家庭長大，父親過世後便被母親拋棄，日常都是靠奶奶和伯父在照顧，而其伯父知悉事件後更當着樓主面前摑了男童一巴掌。樓主大驚亦擔心會引致小孩失聰，故無奈詢問：「現在我要怎麼處理這件事情？」

樓主同情對方失去父親，又被母親拋棄的悲慘身世，不知應否報警。（《我的上流世界》劇照）

有網民認為對方年紀尚小毋須報警，要求對方歸還東西不再來往便可，「東西歸還給你，以後此位同學不要來家裏」、「不需過分指責，但一定要教育，讓他知道這行為是不對」、「請輔導老師、你跟他，三方好好聊一聊」、「小六還懵懂的年紀，報警就是踩死他了」、「報警讓孩子人生有汙點，除非還是不斷的犯」；有留言指出報警只會把他推往「深淵」，「很明顯孩子欠缺管教而導致行為偏差，我認為報警只會毀了他，且會讓他的伯父從此放掉他」。

亦有人覺得單親家庭並非合理化他偷竊的藉口，力撐樓主報警，「一切公事公辦，別被道德綁架跟情緒勒索」、「會偷東西就是本性問題，並不是因為單親還是隔代教養」、「放過他就是害了他跟社會，長大不是盜竊就是詐欺」、「就算你不報警，他還是會繼續偷，不是不給他機會，而是這種一定是慣犯，家庭也無法幫他」。

（匿名公社）