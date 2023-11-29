逼良為娼│女子親述遭恐怖男友迫賣淫　20歲狂接客︰首晚20男排隊

逼良為娼的惡行一宗都嫌多！1名委內瑞拉女子日前以化名接受傳媒訪問，憶述被恐怖男友騙到美國紐約，再賣落火坑瘋狂接客的悲痛經歷，希能令人引以為鑑。該女子於90年代仍是20歲時，因誤信男友而來到紐約，卻遭男友及其友聯手迫到妹院賣淫，哭訴「首晚已有20名男子在排隊」，每次肉金35美元（約275元）。女子抵受不住地獄般的接客生涯，曾一度逃跑，但都被很快抓回；雖然曾5次被警方拘捕，但警員往往放走嫖客、皮條客和鴇母，而妓女卻要靠鴇母才能獲取保釋，因而被迫繼續賣淫，死結無限輪迴，最終女子需支付「贖金」才能重獲自由。



瑟塔誤信男友，隻身出國。示意圖。（Getty Images）

現年51歲、使用化名的瑟塔（Kika Certa） 日前含淚受訪時表示，自己於90年代在委內瑞拉首都加拉加斯進修會計，並在當地酒店工作，其間認識到男子丹尼爾（Daniel），2人隨即交往，丹尼爾稱可以安排她到美國紐約，其表姐妹桑德拉（Sandra）會提供住宿。

瑟塔心動答應，1992年存了3,000美元（2.3萬港元）抵達紐約，「記得出了機場後，桑德拉立即取走我的護照和金錢」，然後帶她到位於皇后區的住所，同時告訴瑟塔不准離開。大約2周後，3人展開對話，當中桑德拉聲稱丹尼爾住在這裡，積欠很多債務，「你（瑟塔）要為他（丹尼爾）還債付錢，方法就是賣淫」。瑟塔原以為自己到紐約是從事保母工作，隨即憤怒詢問丹尼爾是否有心誘騙她過來賣淫，丹尼爾直認是事實，甚至承認「這是家族生意」。

丹尼爾直認要瑟塔賣淫。示意圖。（Getty Images）

桑德拉為瑟塔購買一套泳衣，而且改了藝名「莉莉」（Lily），首晚要到皇后區科羅納（Corona）1間妓院接客，桑德拉當時向客人推銷她「是新人，才20歲」，隨後她被帶到1個房間，「第1晚1個接1個…那是我一生中最糟糕的夜晚」，總共有20名男子排隊，每人支付35美元（約275元），瑟塔說到此處時忍不住流淚。

瑟塔上午返回桑德拉寓所吃點東西，然後睡覺，晚上至凌晨再被帶到不同妓院，妓院內一般有大約有20名妓女，年齡由16歲至40歲不等，分別來自委內瑞拉、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓和中國，雖然每次肉金有35美元（約275元），但她從來沒有收過分毫，嫖客通常會再給她3至5美元小費（23至39港元）。

瑟塔被迫賣淫，她嘗試過逃跑，結果均失敗被捉回，示意圖，非常事人。（Getty Images）

瑟塔自言當時「沒有精神，沒有靈魂」，嘗試逃跑一走了之，曾經逃走1個月，但最終都被桑德拉抓回繼續賣淫。即使妓院經常遭到警方突襲搜查，往往都是只有妓女被捕，瑟塔試過5次被捕，包括在賣淫第1周，但嫖客、扯皮條和鴇母完全沒事，警方沒有過問她們是否被迫賣淫，亦沒有理會她們是否需要協助，桑德拉支付保釋金後，接走她們繼續賣淫。

瑟塔表示，除了警方掃黃之外，更有歹徒會衝入妓院搶劫，甚至強姦妓女。經過3年瘋狂接客的黑暗日子，瑟塔和桑德拉達成共識，她願意支付「贖金」換取自由和護照。

美國當地警方近年已改善政策，拘捕嫖客、扯皮條和鴇母。示意圖。（Getty Images）

瑟塔重過新生後和1名男子結婚，並育有3名女兒，其中1人在法律學院讀書，但她知道仍有委內瑞拉女子在紐約賣淫，相信部份人被迫淪為妓女，對此感到不安，希望公開自身經歷，令人引以為鑑。

早前紐約市長埃里克．亞當斯（Eric Adams）表示，最近有不少抵達紐約的委內瑞拉女子在科羅納從事性交易，瑟塔慨嘆不少人並非自願賣淫，希望當局正視問題。

目前當地警方改善政策，拘捕嫖客、扯皮條和鴇母，反而釋放妓女，如果遇到求助，會將個案轉介給非牟利機構跟進。

（紐約郵報）