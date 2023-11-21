男子丟失$30萬天價手機！女子執到以為係平價老人機　高價原因是…

天價手機！內地江蘇1名王姓男子，近日逛商場時丟失1部價值30萬人民幣（約33萬港元）的名貴手機，於是報警。民警調查商場閉路電視（CCTV），發現手機被1名女子撿走，其後找到該女子，她解釋當時翻看手機功能樣式比較簡單，以為是價值100人民幣（約110港元）的普通老年機，現時已歸還手機。

價值30萬人民幣的手機引來熱議，不少網民看過手機「真身」都直言「樣子平平，確實看不出是價值30萬的手機」、「看上去確實像老年機」：亦有人笑言「貧窮限制想像」、「30萬的定製手機我想都不敢想」。



內地江蘇1名王姓男子，近日逛商場時丟失1部價值30萬人民幣（約33萬港元）手機，於是報警。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發11月18日，江蘇宿遷1名王姓男子陪同家人逛商場時，丟失1部價值30萬人民幣，且載有重要商業資料的手機，隨即報警。

民警詢問得知，該手機是國外定製的貴價手機，價值30萬人民幣，於是翻查商場閉路電視畫面，發現手機被1名女子撿走，其後找到該名女子。女子解釋，當時她看手機功能樣式比較簡單，以為是價值約100人民幣的普通老年機，故沒有在現場等候失主。

民警詢問得知，該手機是國外定製的30萬人民幣手機。（影片截圖）

據報道，女子得知失主正尋找手機，已歸還手機。民警提醒，出門需看管好隨身財物，若遺失物品，要第一時間聯絡警方協助。

女子解釋，當時她看手機功能樣式比較簡單，以為是價值約100人民幣的普通老年機，故沒有在現場等候失主。（影片截圖）

天價手機引來網民熱議，不少網民看過手機「真身」都認為「樣子平平，確實看不出是價值30萬的手機」、「看上去確實像老年機」。亦有人笑言「貧窮限制想像」、「30萬的定製手機我想都不敢想」、「有錢真好」、「有錢就是任性」。

也有網民質疑撿走手機的女子說法，「撿到手機不等失主可以交給商場服務台啊，不管價值多少」、「還老年機？不更應該趕快還給人家老人嗎？」。

VERTU產品被譽為手機中的貴族，最頂級的手機全球限量售8部，售價高達36萬美元（約280萬港元），中國只獲配售1部。（網上圖片）

原來遺失的手機屬奢華品牌VERTU製造，該品牌產品被譽為手機中的貴族，一般手機都以數萬元起跳，其中全球限量發售8部的最頂級手機，售價高達36萬美元（約280萬港元），而中國只配售1部。