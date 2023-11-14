慘！男花$180萬買林寶堅尼　驚揭真身崩潰：被騙了…　車行咁回應

跑車價格昂貴，買到這跑車更是「欲哭無淚」。內地浙江杭州1名男子為了獎勵自己，花費170多萬人民幣（逾180萬港元）購入1部「2手」林寶堅尼超級跑車，沒想到辦理保險時，竟發現這跑車原來已被過戶15次，即「15手」車，當場崩潰，感嘆「感覺被欺騙了一樣」。他要求車行賠償10萬人民幣（約11萬港元），但車行人員稱從沒就過戶次數作出承諾。



綜合內地媒體報道，事發11月3日，浙江杭州詹姓男子以170多萬人民幣（逾180萬港元）價格，購入1部「2手」林寶堅尼，以嘉獎自己多年奮鬥。

辦理保險時，詹男發現這部林寶堅尼原來並非車行聲稱的「過戶3至4次」，而是足足15次，即「15手」車，當場崩潰。（影片截圖）

成為林寶堅尼車主的詹男本來相當高興，詎料辦理保險時心情「從天堂跌落地獄」，他發現這部林寶堅尼原來並非車行聲稱的「過戶3至4次」，而是足足15次，即「15手」車，當場崩潰，「車價大概170多萬（逾180萬港元）吧，原車的話大概300多萬（逾320萬港元），後來發現有15次過戶，就是很崩潰，感覺被欺騙了一樣。之前跟我說3至4戶……」。

詹男要求車行賠償10萬人民幣（約11萬港元）。。（影片截圖）

詹男認為，這種情況下，「眨值差價還蠻大的」，要求車行賠償10萬人民幣（約11萬港元）。然而車行職員回應指，從沒就該部林寶堅尼的過戶次數作出承諾。

車行職員回應指，從沒就該部林寶堅尼的過戶次數作出承諾。。（影片截圖）

事件引來網民熱議，「大冤種」、「沒想過為什麽便宜那麽多嗎？」、「車商的話你也信？」、「好了現在應該要變成16手了」、「這車上發生了多少故事」。但也有網民認為豪華跑車保值且流通率高，轉手多次也無大問題，「這車好保值啊」、「豪車流通率高不是正常的嗎？」、「個人覺得還好，很正常。認識的一個買488（萬人民幣）就已經9手了」。