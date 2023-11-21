人母獨力養2子20年　長子遇意外亡　衰爸爸缺席葬禮後竟欲分遺產

這種「爸爸」有資格分得兒子遺產嗎？白頭人送黑頭人是人間最悲痛的事，但世上總有無良父母不在意子女死活，眼中只有錢！台北一對夫妻本身育有2名兒子，當中人夫赴美攻讀博士學位後，學成歸來留在新竹居住和工作，只會周末偶爾回家，之後索性搬到中國內地定居，與妻兒分居逾20年，令到妻兒彷如單親家庭。其中長子去年遇意外不幸身亡，身為爸爸的丈夫連葬禮都沒出席，卻在半年後返台竟向妻子提出要分長子的遺產，妻子心寒提出離婚，法官經審理後批准。



長子意外過身，父親連其1葬禮都沒出席。示意圖。（《溏心風暴》系列截圖）

根據判決書，案中夫妻在台北育有2名兒子，到了1988年，人夫前往美國攻讀博士學位，畢業後長子在讀小學，人夫卻到新竹工作，並索性留在當地居住，只在周末偶爾回家，從來沒有參加過兒子學校活動。人妻母兼父職，一力承擔家中開支，2名兒子等同在單親家庭長大，直到2001年，人夫更離開台灣到中國內地定居，並將戶籍改至金門。

3母子早已習慣過着沒有爸爸的生活，但好景不常，長子在2022年4月遇意外過身，人夫連葬禮都沒有出席，惟同年10月返台後，只在意分配長子遺產。面對分居逾20年，人妻都沒有提出離婚，但見到丈夫不顧及親情只想要錢，人妻心寒申請離婚。

人妻決定申請離婚。（《溏心風暴》系列截圖）

次仔在庭上供稱，從來沒有和父親同住，他也無法聯絡父親，從國小至大學期間，印象中父親可能只有回家探望1至2次，「一隻手指頭數得出來」、「哥哥告別式時，爸爸沒有參加，是之後牽涉到遺產才回來」。

台北地院經審理後，2人徒有夫妻之名而無夫妻之實，人夫沒有出庭作證，亦沒有提出任何聲明或陳述，相信他沒有繼續維持婚姻的意願，故批准人妻離婚。

（綜合）