洗車場店狗遭私家車撞斷腳　車主承諾賠償後突失聯　場主堅決提告

駕駛者一時疏忽足以造成傷亡！有位於粉嶺的自助洗車場近日公開店內閉路電視片段，指控1名私家車司機撞傷店狗「蕃薯」後不顧而去，導致「蕃薯」左後腿嚴重受傷。

場主指警方曾協助尋回涉事私家車車主，對方表示事件純屬意外，又提出願意賠償醫藥費，惟其後卻失去聯絡。至於事發片段亦證實車主妻子一直在車輛旁邊，清晰看見「蕃薯」躺於車輪前而未有提醒，而夫婦得知「蕃薯」被撞倒後亦沒有查看傷勢，反而如常洗車。由於車主一直未有回覆，場主決定追究到底，表示已就事件到警署錄口供及要求提告。



有位於粉嶺的自助洗車場近日公開店內閉路電視片段，指控1名私家車司機撞傷店狗「蕃薯」後不顧而去，導致「蕃薯」左後腿嚴重受傷。（fb「利萬24小時自助汽車美容」影片截圖）

+ 11

位於粉嶺靈山村的自助洗車埸於facebook專頁接連發文並上載閉路電視片段，講述店狗「蕃薯」遭撞傷經過。片段顯示，事發時間為10月10日下午2時38分左右，「蕃薯」如常於洗車場內看店，當時1對夫婦駕駛白色奧迪（Audi）私家車到場內洗車，「蕃薯」一度走近，並躺於車頭左前方休息。

當車主於洗車格內準備時，其妻走到洗車場中央空地等候，該位置可清晰見到車輛及「蕃薯」。車主其後登上私家車，駛出洗車格時，左前車輪撞倒正躺於地上的「蕃薯」，其妻子見狀即時喝停並走近車輛，示意車主先倒車。這時「蕃薯」被撞後疑因受傷疼痛，不斷舔舐左後腳，又曾嘗試站起，惟左後腳一直縮起未能觸地。

「蕃薯」被撞後疑因受傷疼痛，不斷舔舐左後腳，雖能站起，惟左後腳一直縮起未能觸地。（fb「利萬24小時自助汽車美容」影片截圖）

「蕃薯」之後一拐一拐走到車場另一方，其間亦多次舔舐左後腳，狀甚痛苦。不過車主及其妻子一直沒有查看「蕃薯」傷勢或通知職員，女方僅走到空地為丈夫「睇位」，示意對方將車輛駛到旁邊洗車格，兩人之後如常洗車。

場主事後表示，經警方協助下，私家車車主於10月25日已聯絡他，當時曾形容「狗狗都幾無辜」，表示願意分擔醫藥費，但他同時稱因身在內地東莞，或未能收到WhatsApp訊息，「我當時仲覆佢話狗狗唔係無辜，你老婆係睇到佢喺 你架車前面而冇叫佢走開，而且由車斷佢隻腳嘅時候開始，你連落車慰問、睇一眼都冇，就繼續洗車吸塵」。

數天後場主提出希望見面商討詳情，車主則以正等待保險公司答覆為由，要求「等我幾天」，惟至11月6日仍未確實回應。場主遂表示若11月10日仍未獲答覆，將會選擇向警方提出控告車主不小心駕駛及撞倒動物後不顧而去罪名，車主僅表示「收到」，但後來再無回覆。

直至事發後逾1個月、提告限期後10日，場主仍未收到車主回應，於是決定公開事發片段，「直到今時今日你連一句道歉都冇，而且亦都唔想負任何責任， 我唯有將片段公開，等大家知道你嘅冷血行為」。場主同時表示，已就事件到警署錄口供及要求提告，明言一定會追究到底，而「蕃薯」目前仍未復元，「仲係吊腳， 唔敢放落地」。

不少網民看過片段也同情「蕃薯」遭遇，認同場主應向車主追究，「畀咗咁多次機會都唔正面交代就直接嚴懲下佢」、「如果係人點算！對唔住，唔小心，咁就破壞別人的一生」、「有啲人會以為毛孩見到車轆埋嚟就識得走，事實係有時會有時唔會」、「有人睇住倒車，都唔叫狗隻走開！絕對係人為啦，X！根本就可以避免」。