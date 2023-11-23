北角2平頭扒手夾擊　拉開背囊偷財物　1原因被事主揭發事敗即逃去

出街要小心財物！有網民指同事近日於北角遇上懷疑扒手，稱2名束平頭髮型的男子一同「夾擊」，拉開背囊拉鏈偷取財物，其間其中一賊人行走時撞到同事而被識破，2人立即道歉並快步離開。樓主與同事一度打算報警，惟未能截停兩名賊人，終讓對方逃去，只能提醒街坊提高警覺。



有網民指同事近日於北角新時代廣場附近遇上懷疑扒手，稱2名束平頭髮型的男子一同「夾擊」，拉開背囊拉鏈偷取財物。（資料圖片）

「北角出現扒手，二男平頭高164cm左右，大家小心！」該網民於facebook群組發文，表示同事本月20日晚上8時半左右，在北角區內險遇竊。她指事發時同事行經新時代廣場附近，2名束平頭裝髮型的男子走近，拉開其背囊拉鏈偷取財物。

由於同事步速較慢，其中1名男子邊行邊偷竊時不慎撞上，隨即裝作無事掩飾，「之後講唔好意思想走」。同事回頭查看驚見背囊被打開，揭發2男為扒手，一度嘗試喝停，同行的樓主見狀亦即報警，惟同事「一個女人仔捉唔住兩個男人而俾佢哋走甩咗」。樓主只好發文提醒一眾街坊小心財物，「特別係孭背囊嘅人」。

樓主指，其中一賊人行走時撞到同事而被識破，2人立即道歉並快步離開，最終逃去無蹤。（示意圖）

帖文引起街坊討論，不少人也認為背囊不夠安全，建議重要財物要跟身，「背囊唔安全，孭在後面俾人開咗都睇唔到」、「前排有朋友喺春秧街恒生銀行附近俾人拉開背囊，偷去銀包」。亦有網民認為年近歲晚，無論在何處也要保持警覺，「扒手出沒，小心提防！等過馬路時都奇怪企得咁埋，感覺揩到肩提手袋，即刻放低手提」、「年近歲晚，周圍都小心」。