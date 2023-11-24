女童凌晨街上裸奔大哭　暖心麵店夫婦抱進店報警　父到場咁解釋⋯

作為父母應時刻看管好孩子，勿讓孩子獨留家中！浙江蘭溪有女童凌晨睡醒後找不到爸媽，獨自一人光着身子跑上街，邊哭邊尋找爸媽，幸被一對經營麵店的善心夫婦察覺，老闆娘用外套包裹女童將其帶回店內，並且報警求助。民警經一番努力後，終於聯繫到女童父親到來接回，他父親解釋當晚臨時有事外出，沒想到女兒睡醒後獨自外出，事後向民警及麵店夫婦道謝。



浙江蘭溪有女童凌晨睡醒後找不到爸媽，獨自一人光着身子外出，邊哭邊尋找爸媽。（「鐵驥視頻」微博影片截圖）

據《鐵驥視頻》報道，事發於浙江蘭溪，11月16日凌晨3時許，一對經營麵店的夫婦於店內忙活期間，突然聽到店外傳出一陣哭聲，夫婦出去一看，驚見一名沒穿衣服及赤腳的女童正邊跑邊哭，呼喊着「爸爸，爸爸不見了」。老闆娘立刻跑過去抱起女童，並用外套為她包着身子帶回店內，之後又用棉衣緊緊裹着女童避免着涼，照顧好女童後，夫婦趕緊報警求助。

民警接報後迅速趕往現場，經一番努力後，終於聯繫到女童父親。民警將女童帶回派出所，沿途安慰道「不要哭，沒事的」，又細心照料，為女童蓋上被子。女童父親在40分鐘後趕到派出所，看到女兒立即緊緊抱住，說「下次不要跑了，嚇死我了」。

民警叮囑女童父親要看管好小孩，看到女兒安然無恙，父親向民警連聲道謝。（「鐵驥視頻」微博影片截圖）

父親解釋稱，當晚臨時有事外出，沒想到女兒睡醒後獨自外出。民警叮囑女童父親要看管好小孩，看到女兒安然無恙，父親向民警連聲道謝，隨後又趕到麵店，向善心夫婦道謝。

網民紛紛感謝麵店夫婦為女童尋回父親，又斥責女童父親粗心大意，疏忽照顧，「還好麵店老闆娘發現了，要不後果不堪設想」、「為啥這種事情每幾天就發生啊，家長能上點心嗎？」、「太危險了，幸虧遇到了好心人，家長汲取教訓吧，不要再大意了」、「不要想着趁孩子睡覺出去幹什麼！你的開門聲她夢裏都能聽見，還有家裏沒有人或者你不在她身邊她都有感應！你在她睡得很好你不覺得什麼，你出門她很快就醒！就像有雷達一樣」。

（鐵驥視頻）