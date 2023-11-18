衰！6歲男童疑吸電子煙　同枱成人懶理　網民震驚：該重罰父母

吸煙危害健康，有兒童疑吸食電子煙，但在旁成人懶理？日前馬來西亞有小童被拍到於公眾場所疑似公然吸電子煙，同枱成人未有理會，影片曝光後引來網民關注。有人批評父母管教不善，認為應受重罰；片主亦提及當地政府曾希望制定新法案，以禁止向2007年後出生人士出售電子煙，可惜社會有反對聲音，令法案未能推行，故感嘆「這就是反對的後果」。



大馬有男童疑公然吸電子煙，同行成人未有阻止，影片惹來網民關注。（Twitter@Abdul Rani Kulup Fans）

馬媒報道，X帳號「Abdul Rani Kulup Fans」（前稱Twitter）發布1條長約20秒短片，樓主稱影片是其父親所拍，顯示有1名年約6歲男童與同行成人坐於露天餐廳的椅子上，同枱男士正顧着聊天，男童右手突然拿出電子煙，更於眾目睽睽下放到口中疑似吸吮。雖然未見有煙霧飄出，但男孩手勢熟練，在旁成人亦未見阻止，情況引來網民嘩然。

片主指出，大馬政府以及衛生部長扎麗哈（Dr Zaliha Mustafa）曾希望制定新法案，以控制並禁止向16歲以下人士出售香煙以及電子煙，但由於有人反對實施該項法案，因此一直未能落實。他質疑「這就是反對的後果，年僅6歲孩童便已經學會吸食電子煙」。

吸煙危害健康，電子煙的禍害不比傳統香煙輕。（資料圖片）

不少網民都批評男童父母管教不力，「男童身邊男子是誰？為什麼不糾正這孩子？」、「應該重罰男童父母，因為是父母批准吸煙」、「不是每個人都有資格當父母」、「懂得生，不懂得教養」、「這是父母過失，虐待兒童」；有人無奈稱「我6歲的時候只會吸奶瓶」、「這是受到藝人和網紅影響，鼓吹電子煙普及化，拜託不要禍害年輕一代」。

（綜合）