貓之報恩？貓貓捉老鼠送主人　主人返屋企見這幕秒崩潰：唔會吸貓

家有一「貓」，如有一寶？日前有飼主在網上發帖，並曬圖分享家中寵物貓的「禮物」，原來貓咪在屋外捕捉到老鼠後帶回家送給主人，飼主回家見到死老鼠後既崩潰又哭笑不得，更表示一周內也不會「吸貓貓」及親貓貓！



有住在村屋的飼主發帖表示家中貓咪送上「禮物」，而所謂「禮物」其實是一隻死老鼠。（「天下貓貓一樣貓群組」FB影片截圖）

日前有住在村屋的飼主在Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」上傳影片及照片，表示家中貓咪悉心送上「禮物」給主人，「一返到屋企就有『禮物』收」。而從圖片可見，貓咪所送的「禮物」其實是一隻死老鼠！

樓主表示，平日會「放養」貓咪，故貓咪有可能從屋外帶回「手信」，而過往貓咪亦曾捉過小鳥。雖然是次的「禮物」似乎不合樓主口味，但他仍餵了肉泥零食作回禮，事後更搞笑表示，「仲要好似好叻咁望住我，我今個星期唔會吸貓唔會錫佢！」。

事件引起網民熱議，有網民大讚貓咪「叻叻」，「咁勤力獎牠食罐罐啦」、「貓：幫咗你仲咁多嘢講」、「咁大隻老鼠好誇張！要讚吓叻仔」，亦有人表示「貓：你仲唔食？係咪嫌細」、「佢捉完老鼠又舐過自己啲毛㗎喂」。

另外有「貓奴」網民亦大方分享相似經歷，指家中「主子」也送過奇怪禮物，「試過曾經收佢送嘅無頭老鼠，而個頭係搵唔返」、「我隻貓平時都係捉吓小昆蟲俾我就算，咁佢都待我不薄」、「我嗰隻會同『大強』做friend，激死」。

（Facebook）