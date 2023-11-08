驚險！布偶貓危坐欄杆外　港女1招拯救代尋主人：見到真係膽都甩

常言「貓有9條命」，但這種驚險情況還是1次也嫌多！有深水埗街坊日前於寓所大堂發現1隻布偶貓危坐於欄杆外，一不小心便會直墮地面，立即決定展開拯救。幸好貓咪未有反抗，其後獲安置於安全位置，由街坊代尋主人。不少網民看到貓咪安全獲救也鬆一口氣，但同時質疑飼主未有妥善照顧才導致如此危險情況出現。



有深水埗街坊日前於寓所大堂發現1隻布偶貓危坐於欄杆外，一不小心便會直墮地面，立即決定展開拯救。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

「有冇人走失貓！」有網民於facebook「天下貓貓一樣貓群組」發文，指周二（7日）下午約3時半，在深水埗澤安邨一樓層的大堂，驚見1隻灰白色布偶貓危坐於欄杆外，「一岀門見到呢個畫面真係膽都甩」。樓主指事發時貓咪趴於欄杆外似在休息，未有隨意走動，惟情況仍然非常危險，一不小心便有機會直墮地面，於是決定展開拯救。

由於樓主本身亦有養貓，她急急返回家中取出貓零食，幸好布偶貓「上當」，願意放下戒心享用零食，才令她有機會將貓咪抱回大堂，「其實嗰下驚到腳都軟，衝返入屋拎咗貓條同零食，等佢放低啲戒心，摸下再慢慢拉佢入嚟，好彩￼￼佢真係好乖唔太掙扎」。

樓主坦言是首次救貓，起初也不知所措，亦無人能協助她，「我頭先都係趕住返工，啲保安冇理過」，幸好成功將貓帶到安全位置。不過因暫時仍未知貓咪背景，她決定稍作安置再為牠尋主人，「第一次遇到真係唔知點算，屋企有驚青貓唔敢帶佢入屋，抱住佢行咗成層，大聲問過又冇人應機」。

不少網民看到布偶貓安全獲救也鬆一口氣，同時感謝樓主出手拯救，「多謝你救左佢，佢一郁，條命仔就冇㗎啦」、「我一眼睇都嚇一驚，趴喺嗰個位咁危險，多謝你救起佢」。有同座街坊亦留言表示，當日早上已發現相中布偶貓趴於欄杆外，惟因「抱住bb」未能救貓，「我今朝已經見到呀，我都有問過成層都冇人認」，其後更發現貓咪已走到其他樓層。

有同座街坊亦留言表示，當日早上已發現相中布偶貓趴於欄杆外，惟因「抱住bb」未能救貓。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

亦有人質疑飼主未有妥善照顧，才令貓咪有機會走失，導致出現危險情況，「夜晚喺走廊叫多次等人應，可能有人早上返工唔覺意放埋貓出嚟」、「其實應唔應該交返畀呢個主人，先要認真諗下」、「就算畀返主人，下一次就可能沒咗條命，張圖睇完都大癲」。