停車場驚現「活塞男」　全裸硬上死氣喉　網民：重演《月老》劇情

本港多年前曾發「活塞男」事件，有男子在三號強風訊號生效期間，在藍田公園內的仰臥起坐鐵板運動時，把下體塞進鐵板孔後「不能自拔」，因而令各國傳媒爭相報道。豈料這股風氣傳台台灣，有網民上載1張照片，顯示有1名全裸男子坐在停車場地下，懷疑對車輛死氣喉進行「活塞運動」，網民紛紛笑言「性癖可以冷門，但是不能邪門」、「不會脫皮嗎？」、「放進去比較溫暖」，更有人重提九巴刀執導的電影《月老》劇情，男演員禾浩辰對死氣喉做「活塞」動作一幕，笑問「《月老》的劇情嗎？」



台灣1名全身赤裸的男子懷疑用下體對着輛車輛的死氣喉做「活塞運動」。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆廢公社」上載1張照片，相信現場是停車場，有1名全身赤裸的男子公然坐在地下，地面則有鞋襪，懷疑用下體對着該輛車輛的死氣喉做「活塞運動」，未知該車是屬於其本人或其他人。

柯震東飾演的阿綸和王淨飾演的Pinky擔任月老，為禾浩辰飾演的Pinky前男友和死氣喉牽上紅線，令他對死氣喉做「活塞」舉動。（《月老》電影劇照）

其他網民紛紛笑言「性癖可以冷門，但是不能邪門」、「不會脫皮嗎？」、「放進去比較溫暖」、「什麼邏輯啊？」，更有人重提九巴刀執導的電影《月老》劇情，柯震東飾演的阿綸和王淨飾演的Pinky擔任月老，為禾浩辰飾演的Pinky前男友牽上紅線，令他戀上死氣喉，繼而進行「活塞」動作，網民笑問「《月老》的劇情嗎？」、「《月老》看太多了」。

（facebook群組「爆廢公社」）