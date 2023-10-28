中一女生搭屯馬綫疑遇變態佬　叫除鞋磅重仲跟落車　醒目1招脫險

女生一定要懂保護自己！有港媽發文指，就讀中一的女兒日前獨自坐屯馬綫回家，遇到1名年約40至50歲男子行近，突然要求她「除鞋磅重」，女兒當時「勁驚」不敢回答及對望，列車一到站時馬上下車，未料男子繼續尾隨，幸好她趁車門馬上關閉之際「跑返入車，成功脫險」。不少家長質疑該男子是變態佬，提醒不少壞蛋專挑初中妹妹下手，突然接近甚至可能有偷拍圖謀，又紛紛大讚其女兒「醒目」，可就事件報案及通知港鐵職員。



港媽指女兒獨自坐屯馬綫回家，有男子行近要求她除鞋磅重。（資料圖片）

港媽在親子王國討論區發文，指就讀中一的女兒「地鐵遇變態佬」。她提到，10月24日女兒因為學校測驗早放，獨自坐屯馬綫由何文田返沙田，車廂內有年約40至50歲的男人行近，「叫佢（女兒）除咗隻鞋磅重」。女兒未有理會，下站馬上走出車廂，未料該男子跟隨下車，幸好女兒趁馬上要關上車門之際，「即刻跑返入返車（廂），成功脫險，嚇死我」。

女兒事後稱「地鐵磅咩重」，當時「勁驚」不敢理會也不敢對望，想馬上離開，但該男子卻跟着。由於她本身無為意該男子，不知對方何時上車，形容男子是在車廂內行近。

港媽續指女兒外表較柔弱，「所以都唔止一次遇過變佬，佢自己都警惕性好高」，還好其中學開學時有辦類似講座，教學生提防陌生人。她原來很擔心女兒獨自上學，但因升中後怕她被同學仔笑，「所以都係放手了」、「希望佢學習到保護自己，遇突發事要點做，真係搞唔掂一定要揾人幫」，女兒說服她路上許多地方有閉路電視，覺得安全叫她不要送。

網民指港鐵內人多，小妹妹大叫應會有人幫手。（資料圖片）

許多網民大讚其女兒聰明又醒目，「學到嘢，你女好叻！我哋都要向佢學習」、「叻女，搵人幫手」。不少人懷疑對方是變態佬，質疑在車內如何磅重，「個男人係唔係真係有個磅喺度，我覺得佢想偷影裙底，個磅嗰度有針孔鏡頭」，又建議被騷擾時可開聲要求其他乘客幫忙，「下次大聲叫，地鐵咁多人，唔好放過呢種人」。

有家長指，初中妹妹較易被壞人盯上，「咸濕變態佬周圍係，真係要小心」、「中一最容易遇到變態佬，因為佢哋覺得細路女唔夠膽出聲，專揀學生妹」、「尤其放工放學時間啲金鐘轉車站，貪逼故意抽水」。有留言懷疑該男子或有精神問題，但許多人提醒港媽可以向港鐵職員及警方報備，「邊個站同埋着咩衫，快啲向警方報案，而家報都未遲，警方會備案留意呢個人出現」。

（親子王國）