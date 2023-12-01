驚！智能垃圾桶充電時爆炸　連電線插頭燒成灰　全屋滿布濃煙灰燼

切勿將電器放於無人看管的環境充電！內地1名女子日前將智能垃圾桶放於家中浴室充電，下班回家後她赫見家中滿布濃煙，所有傢私也被黑灰覆蓋，四處檢查才發現，原來智能垃圾桶充電期間發生爆炸，連同電線及插頭一併燒成灰燼，完成難以辨認。不少網民看過影片也直呼恐怖，直指無人在家時應切斷非必要的電器的電源，又指女子非常幸運，寓所沒有遭遇火災或人命傷亡。



內地1名女子日前將智能垃圾桶放於家中浴室充電，垃圾桶充電期間發生爆炸，連同電線及插頭一併燒成灰燼。（澎湃新聞影片截圖）

使用電器要注意安全，上月22日，四川成都1名李姓女子將智能垃圾桶放到家中浴室內充電，然後如常出門上班。她放工回家時，甫開門便發現家中滿布濃煙，而所有傢私也蒙上了一層黑灰，大驚檢查一番後，才發現智能垃圾桶於充電過程中發生爆炸，「下班回家找了半天才發現，是浴室裏的垃圾桶充電充到爆炸了，家具隨便一抹我的手都是灰，我家應該要大掃除」。

從李女上載的影片可見，發生爆炸的智能垃圾桶爆炸後，連同電線及插頭燒成一灘灰燼，甚至難以辨認其本身外形。而李女家中所有傢私，無論是餐桌或是天花板，通通被爆炸時產生的黑灰覆蓋，連掛在洗手盤上的白色頭帶，也因沾上灰塵變成黑色，足以想像爆炸威力。

李女家中所有傢私，無論是餐桌或是天花板，通通被爆炸時產生的黑灰覆蓋。（澎湃新聞影片截圖）

影片引來網民討論，不少人看過爆炸後燒成灰的智能垃圾桶直呼恐怖，批評李女毫無生活常識，隨時釀成嚴重意外危害他人，「人在家的時候充電，家裏沒人盡量切斷電源」、「幸好沒有引發火災」、「應該慶幸沒放在房內，不然回來整個家都成灰燼了」、「慶幸沒着火吧，打掃算饒了你」