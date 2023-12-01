男人最痛！人夫藏私己錢　大疊現金被老鼠啃爛　1事被網民恥笑

儲私己錢唔容易！越南有人夫大呻，發現自己收藏起來的大疊私己錢被3隻老鼠啃咬到破爛不堪，多張50萬及20萬越南盾（約160及64港元）被咬到「碎濕濕」，要另外用膠袋裝起碎片，氣極拍下3名「兇手」的照片，問網民應該炒還是炸。未料帖文被網民恥笑，指他藏私己錢的事以「悲劇」方式被老婆發現，又認為即使要藏錢一樣可存到銀行，「沒人像90年代那樣塞錢了」，提醒他將損毀鈔票拿到銀行更換。翻查資料，相關帖文早於2021年已流傳，近日再被外媒翻炒。



越南人夫的私己錢被老鼠咬爛。（網上圖片）

外媒報道，越南1名人夫在網上發文，大呻自己收藏起來的私己錢被老鼠咬爛，他將多張50萬及20萬越南盾放在家中某角落，近來發現大疊積蓄被老鼠咬到破爛不堪。

照片所見，一疊鈔票有許多張被老鼠啃到沒了三分一，放在地上後只有少數50萬盾輕微破損，每張20萬盾都損毀嚴重。樓主另外用膠袋裝起一堆碎鈔，他未透露全部私己錢的總數，沮喪下拍了「犯人」和破爛鈔票的照片，還問網民是要拿來炒還是炸，「如果是油炸的話，如何做到酥脆」。

未料帖文令網民爆笑，指他收藏私己錢的事以悲劇方式「見光」，笑稱如果被咬成這樣倒不如向妻子坦白，「談判」自己可以留多少錢，被老鼠咬爛太悲劇了，但也有人認為如果妻子理財有道，丈夫也不必這樣存錢。

取笑之餘網民認真提醒，建議人夫應將所有破損的鈔票拿到銀行更換，下次收起私己錢時，應該分成多份，就算妻子找到，還有許多份剩下，「不然會立刻失去一切」。有人又提到今時今日要藏私己錢一樣可以存入銀行，「沒人像90年代那樣塞錢了」。不過，翻查網上資料，相關帖文早於2021年已流傳，近日再被外媒報道。

（綜合）