大象勿亂摸！遊客觸摸大象屁股鼻子　被怒踢撞飛180度倒地勁牙煙

大象雖然給人感覺溫馴，但亦不代表能隨意觸摸！越南接連有遊客因為好奇，伸手觸摸大象屁股以及鼻子，令牠動怒繼而被攻擊倒地。事後大象主人表示，涉事大象平日很溫柔，過往未曾攻擊他人，是次或許因受到刺激，才會傷到遊客。片段曝光後，網民都譴責遊客未經大象主人同意下觸摸牠，行為相當魯莽，不只為自身安全帶來危險，同時會嚇到動物。



越南有遊客伸手觸摸大象屁股和鼻子，令牠動怒繼而被攻擊。（FB「CĐM - ĐỒNG NAI」影片截圖）

綜合越南媒體報道，facebook群組「CĐM - ĐỒNG NAI」發布長約15秒合併短片，顯示兩名男女因「手多」伸手觸摸大象屁股以及鼻子，惹怒對方因而被攻擊。

從片段最初可見，1名身穿粉紅色上衣兼戴帽子的女遊客，悄悄靠近背上正載有乘客的大象，伸手戳大象屁股，大象迅速抬起左後腿將她踢飛。女遊客隨後摔倒在地，帽子亦被撞跌，可見力度不輕。

而片段另1男子疑在拍片介紹大象，但過程中他只是輕輕觸碰了大象鼻子，大象隨即用鼻子將他甩飛，其後畫面顯示男子向後翻滾接近約180度，貌似相當痛苦。

事件發生於越南多樂省，大象主人YVE先生證實，片中大象名叫南塔（Na Tuc），現年45歲，是頭雌性大象，為其家族親戚所飼養。他表示南塔平日非常溫柔，過往未曾攻擊他人，是次或許因為受到刺激和驚嚇，才會傷害兩名遊客。他補充，大象飼養員事發前曾提醒客人千萬不要​​靠近大象，可惜對方不聽勸，仍蓄意戲弄大象，才會導致意外發生。

YVE先生續稱「幸運的是兩名遊客都沒有受傷。相反他們感到高興，並將影片發布到社交網路上」。不過他就無奈說道，曾要求當事人將涉事片段刪除，因為擔心片段廣傳後會影響當地旅遊業，但直到現在片段仍然存在，並迅速傳播中。

（綜合）