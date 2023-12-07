恐怖組屋雙屍命案！34歲母抱男嬰雙雙墮樓亡　調查驚揭心酸內情

新加坡發生組屋倫常慘案，1名34歲女子抱着繈褓中的男嬰，從組屋高樓墮下雙雙身亡。警方調查後排除他殺可能，而據報道，女子疑因產後憂鬱導致事件。有心理專家提醒，如果產後婦女出現3個症狀，就要立刻尋求心理治療。



新加坡發生組屋倫常慘案。（示意圖）

綜合外媒報道，事發周日（12月3日）上午11時20分，地點在錦茂連路第29座組屋。警方接報組屋樓下見到屍體，到場發現1名34歲女子和嬰兒倒臥組屋底層，醫護人員檢查確認2人已經死亡。

警員在組屋後方草坪上架起2個藍色帳篷遮掩屍體，多名員警正在帳篷旁和組屋展開調查。數名相信是死者親屬在不遠處坐着，神情凝重，有人掩面痛哭。

警員到位於較高樓層1間單位調查，相信是2名死者生前所住單位，而從2人倒臥位置估計，2人是從組屋走廊墮下。警方已排除他殺可能，正進一步調查事件。據報道，女子疑因產後憂鬱導致事件。

警員在組屋後方草坪上架起兩個藍色帳篷遮掩屍體。（網上圖片）

據報道，今次當地1個月內第2宗疑與產後憂鬱有關的雙屍墮樓命案，上1宗於11月5日發生，1名33歲婦女抱着年約1歲女嬰，從友諾士彎1座組屋高處墮下身亡。

報道引述心理專家指出，約80%產婦生育後會情緒低落，大部份可以透過休息和家人支援，在幾周內緩解，但約兩成會發展成嚴重產後抑鬱症。他提醒，如果婦女出現「整日哭哭啼啼」、「持續失眠」或「表現出自殺傾向」，就要立即尋求心理治療。