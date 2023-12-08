嘔心！外傭將帶分泌物內褲混小童洗衣袋　僱主嬲爆公審：唔止一次

即便是家人，生活習慣都有所不同，更何況是聘請回來的外傭？日前有僱主嬲爆發文公審外傭「揦鮓」事跡，事緣她早已向工人姐姐表明，不同家庭成員的衣物必須分開清洗，不過某日好心想替對方分擔家務，卻發現她竟然將兩條帶有分泌物的內褲，放置於小孩的洗衣袋中。加上家中老人曾目睹工人姐姐不只1次，將其內衣褲放進長者衣物一起洗，事主表示一直沒有限制對方使用洗衣機時間或者次數，故無奈大呻「完全唔明佢咩心態」，惹來網民關注。



有僱主揭發外傭將帶有分泌物的內褲放於小孩洗衣袋，大為不滿發文公審。（《寶寶大過天》劇照）

該名僱主在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，指日前打算減輕外傭負擔，便幫忙拿衣物去清洗，不料發現對方居然將其帶有分泌物的兩條內褲，一同放於家中小孩的洗衣袋內。樓主不滿指，外傭首天到家時已向對方表明，「家中各人一袋一機」，樓主夫婦衣物可以一起洗，小朋友和外傭則各自分開洗，但對方被揭發後還辯稱因為遲了洗澡，所以才會「放住先」，惟樓主貼出圖片，質疑內褲置於衣物中間，認為對方根本在說謊。

樓主續指，外傭獲聘前都是在港工作，亦有數年照顧3名小童經驗，加上對方已在其家中工作接近1年，「好難唔令我想像根本唔係第一次咁做」。事後更從家中老人口中得知，過往曾「斷正」外傭不只一次，將自己內衣褲放進長者的衣物一起洗，樓主大感無奈，直言一直沒有限制對方使用洗衣機時間或者次數，故不解稱「完全唔明佢咩心態」。

許多網民直呼嘔心，「接受唔到」、「我全家內褲係各人自己手洗，工人當然不例外，因為內褲放機洗實在太恐怖！內褲隨時有大小二便殘留物，太核突又多菌，各人自己手洗，就不會咁嘔心」；有留言認為訓示其實等同「對牛彈琴」，「就算你今次鬧完佢，佢誓神劈願話唔會有下次，都一定會有無限次」、「唔止呢樣，你可以諗到貪方便嘅事，一定靜靜雞做咗」。

有僱主就分享同樣崩潰經歷，「我姐姐一樣，聲稱前一晚太夜沖涼所以洗唔切，我問返佢洗條底褲要洗兩年㗎？點解會洗唔切？」、「畀工人用洗衣機就預咗佢會亂溝衫」，並建議可以購買輕巧可摺疊的洗衣機，「講明姐姐嘅底衫要自己用機仔洗，唔可以同大家同機，個問題會易啲解決」、「我姐姐講咗兩次都係咁，我話畀我發現第3次就無得用洗衣機」、「再發現叫佢日日手洗條內褲」。

（FB「聘請工人姐姐關注組」）