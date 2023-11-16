女童獨站街頭痛哭　港媽陪伴安慰　報警揭外傭疏忽照顧　後續係咁

照顧小朋友責任重大，一時疏忽後果或非常嚴重。有港媽周三（15日）早上發現1名女童抱着公仔獨自站在旺角街頭痛哭，情急下立即上前關心，陪女童唱歌以作安慰，其間獲告知本來照顧女童的外傭竟不顧而去，於是代為報警。涉事外傭其後返回現場，更一度抱着女童逃走，警員追查後通知港媽，稱已告誡涉事外傭並通知女童父母。港媽得知女童安全才鬆一口氣，批評該外傭不負責任，明言會繼續向警方跟進女童情況。



有港媽周三（15日）早上發現1名女童抱着公仔獨自站在旺角街頭痛哭，情急下立即上前關心，獲告知本來照顧女童的外傭竟不顧而去，於是代為報警。（fb圖片）

「希望小妹妹嘅父母知道姐姐咁樣突然不顧而去！」有港媽昨晨（15日）<a href="http://!function(e,i,n,s){vart="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();elseif(!e.getElementById(n)){varo=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");" target="_blank" rel="noopener">發文

港媽形容當時心情「十萬火急」，曾嘗試詢問女童家長下落，但女童情緒不穩「繼續喊得好慘」，只好擁抱女童安慰，「佢hug（擁抱）埋嚟我feel到佢個身震㗎」。港媽其後獲附近店舖職員告知，原本照顧女童的外傭「走咗去」，令她大感愕然，決定代為報警，同時繼續與女童唱歌安撫，「妹妹唔喊笑返，又show毛毛公仔畀我。我一隻手打999，一隻手拖住佢」。

港媽指報警後外傭突然返回現場，見警員在場竟帶同女童逃走。（《今宵大廈》劇照）

約15分鐘後警員到場，港媽原想將女童交由警方照顧，「妹妹唔肯跟police要拖住我」。她嘗試了解女童的個人資料及家長聯絡方式，「佢講得好細聲又震震下，咁突然又驚嘅情況之下，未表達得好清楚好正常。肯hug肯拖我，唔喊冷靜返已經好叻女」，其間外傭突然返回現場，見警員在場竟帶同女童逃走，「妹妹撲埋去喊爆，姐姐抱住妹妹逃走，阿Sir Madam跑住去追」。

港媽後來表示警員追查及了解事件經過後，已致電她「報平安」，稱已告誡涉事外傭，並通知女童父母，「畀咗case number佢（父母），有需要可以用作通知勞工處及入境處用」。

她狠批涉事外傭不負責任，為女童無辜受驚感心痛，「我見妹妹冇咗大人陪喊到咁慘，就算唔係我個女，我都好肉痛」，同時慨嘆父母錯信外傭，明言會繼續向警方跟進女童情況，「香港地父母要搵食，只能希望遇到個好姐姐幫手湊小朋友，但呢個姐姐太過份了」。

港媽狠批涉事外傭不負責任，為女童無辜受驚感心痛。（《寶寶大過天》劇照）

帖文令網民嘩然，紛紛批評涉事外傭離譜，質疑行為已屬疏忽照顧，「出咗事咁點呀！就算工人姐姐有啲咩突發事，都唔可以就咁擺嗰妹妹喺街」、「講真唔識都唔會就咁由得個細路自己一個，佢唔只識，仲要有工作責任」、「如果發生意外或者俾人拐帶咗點算？呢啲姐姐好冇危險意識」。

亦有人大讚港媽無私協助，確保女童安全，「好彩有你飛去陪住佢，當時個妹妹一定好驚」、「謝謝你幫個小朋友，同埋上嚟分享經歷，希望大家都守望相助」、「個小朋友會一直記得呢件事，會好感激你」。