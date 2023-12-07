為食貓偷食20條蟲草　累主人慘賠¥2000　網民笑：喵星人以為真蟲

今時今日貓咪都要養生？浙江杭州1名男貓主將2包野生蟲草樣本帶返家中，暫時放在沙發縫隙，準備隨後帶返公司，豈料愛貓趁家中無人時，撕開其中1包蟲草，而且食到「通地都係」，估計食了大約20條蟲草，男主人賠了約2,000人民幣（約2,220港元）；愛貓「養生」後多了飲水，而且精神正常。網民笑言「從貓咪的角度來看，貓咪很負責地除掉了家裏突然出現的蟲子，應該要稱讚自己讚美貓咪」、「貓貓身價暴漲兩千」、「這傢伙大補了」、「我燉湯都只捨得放5根」。



貓貓事後身體正常。（微博圖片）

孫姓女貓主在微博交代事件，引來當地傳媒訪問。她表示丈夫從事蟲草銷售生意，本年11月29日帶了2包野蟲草樣本回家，暫時放在沙發縫隙內，準備隨後帶返公司。

但愛貓趁沒人在家時，竟然在沙發縫隙內找到蟲草，繼而撕開其中1包偷食，甚至食到「通地都係」。丈夫回家見狀通知妻子，2人合力搬開沙發搜索，都只找到殘餘，估算愛貓吃掉合共6克、20條左右蟲草，丈夫唯有無奈通知公司；蟲草售價3,000多人民幣（約3,200港元），經協商後賠償大約2,000左右人民幣（約2,220港元）。

貓咪趁沒人在家時，竟然在沙發縫隙內找到蟲草，繼而撕開其中1包偷食。（微博影片截圖）

孫女形容愛貓事後「精神狀態還不錯，是能吃能睡，喝水可能稍微多一點」，相反丈夫感到有點鬱悶，但沒有責怪小貓。

不少網民笑言「從貓咪的角度來看，貓咪很負責地除掉了家裏突然出現的蟲子，應該要稱讚自己讚美貓咪」、「貓貓身價暴漲兩千」、「這傢伙大補了」、「我燉湯都只捨得放5根」、「舔嘴表情太可愛啦，給牠吃給牠吃」。

（綜合）