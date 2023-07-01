偷食唔抹嘴！狗狗偷吃鄰居火龍果　斷正相片瘋傳　扮無辜樣勁爆笑

大膽！偷食仲要唔抹嘴！日前內地有貪吃小狗趁主人不在家，竟然跑去鄰居家偷吃火龍果，鄰居發現後便將牠掛於門柄，搞笑地貼上警告告示稱「你家狗來我家偷吃火龍果」。主人回家時，看見愛犬滿身毛髮被沾滿紅色色素，不知發生什麼事差點被嚇傻，網民紛紛笑指是人贓並獲，「偷吃還留證據，小笨狗」，並鬼馬呼籲鄰居報警，「沒跑了，確認是牠」。



小狗跑去鄰居家偷吃火龍果，鄰居發現便將牠掛於門柄，搞笑地貼上警告告示稱「你家狗來我家偷吃火龍果」，網民紛笑指是人贓並獲。（網上圖片）

內媒報道，天津有飼主養了1隻松鼠狗，因為牠可愛模樣，所以深受鄰居們的喜歡，不過牠有個缺點，就是特別喜歡偷東西吃。該飼主某天回家時，發現愛犬被掛到門柄上，牠頭部毛髮還沾滿紅色色素，正當以為發生什麼大事時，卻發現旁邊有張警告告示，揭開才知道真相，原來愛犬趁主人不在，竟化身「賊人」，跑去鄰居家偷吃火龍果。

鄰居發現「賊人」時並無阻止牠，反而立刻拍下對方偷吃照片，再將牠掛於門柄「示眾」。網傳照片可見，白色松鼠狗的毛髮都沾滿紅色色素，再被人用膠袋盛載掛於門柄，身旁的警告告示寫着「你家狗來我家偷吃火龍果」，翻後頁更有「偷食」證據。事發時的狗狗吃得津津有味，不只弄到地上全是火龍果汁液，連牠白茸茸的毛都被沾上顏色，最後狗狗被斷正偷食，呆樣貌似表示「慘了，被抓包了」。

涉事「賊人」被斷正卻裝委屈，網民都指牠肯定無從抵賴，並讚揚鄰居將牠示眾的舉動，「人贓並獲」、「偷吃還留證據，小笨狗」、「狗生完蛋了」、「狗狗：『不就吃了個火龍果，至於嘛？』」、「關鍵是還用了彩色打印」；亦有留言笑問苦主鄰居「報警了沒」、「沒跑了，確認是牠，等找律師吧」。

（綜合）