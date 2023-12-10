唯一男孫！嫂拒資助侄仔升學　細嬸嗆：你們死後還不是我兒子 ...

傳統社會重男輕女，部份習俗更指定要男丁進行，觀念早被視為過時落伍。台灣1名女子在網上大呻，表示和丈夫結婚後誕下2名女兒，而丈夫的胞弟則育有1名兒子，亦是家裏唯一男孫，細嬸（丈夫弟的太太）對方身為嫂嫂的樓主表示，因其兒子要繼續讀研究所，要求她倆夫婦資助學費，理由竟是「他（侄子）是家裡唯一的男孫，不想讓他學貸」。



樓主直接拒絕，沒料到細嬸竟稱「你們死後還不是我兒子要『捧斗』，現在幫他一下會怎樣？」。意思即樓主和其丈夫過身後，捧住裝有神主牌的木斗這個喪禮習俗不能由他們的女兒進行，反而是要「唯一男孫」的侄仔幫手做，所以他們有義務現在替他出學費。網民直斥細嬸要求無理，紛紛笑言「回她：你兒子職業是捧斗嗎？」、「回家捧你媽喇」、「回她︰沒有，我死後讓我女兒幫我處理就好，免去一切凡俗，簡單辦」。



細嬸以兒子是家裡唯一男孫為由，向大嫂夫婦要求資助學費，遭拒絕後口出惡言。（《溏心風暴3》電視截圖）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，細嬸日前表示「嫂子，我兒子要繼續讀研究所，你跟大哥要幫忙出學費，因為他是家裡唯一的男孫，不想讓他學貸」，但樓主指出，應由細嬸自行負責兒子升學事宜，他們夫婦沒有義務幫手，加上自己的2名女兒仍在讀書，「更沒閒錢資助你兒子」。本來以為對方會知難而退，但細嬸竟即場發難表示，「你們死後還不是我兒子要『捧斗』，現在幫他一下會怎樣？」。

根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典，「捧斗」意指長子或長孫在喪禮中捧住裝有神主牌的木斗。上一輩常認為只有男孫才能捧斗，但時移勢易，男女都可以捧斗。（《花椒之味》劇照）

樓主在網上詢問「我可以揍她嗎？」，顯示相當憤怒。帖文引來不少網民討論，直斥細嬸無理，紛紛留言指「回她：你兒子職業是捧斗嗎？」、「回家捧你媽喇」、「回她︰沒有，我死後讓我女兒幫我處理就好，免去一切凡俗，簡單辦」、「不要臉的人果然天下無敵」、「回她：人生無常到底誰跟誰辦後事還不一定」。

根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典，「捧斗」意指長子或長孫在喪禮中捧住裝有神主牌的木斗。上一輩常認為只有男孫才能捧斗，但時移勢易，男女都可以捧斗。

（綜合）