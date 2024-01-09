有創意？機艙廁所變臨時廚房　網紅即場製飛機餐　網民憂航空安全

飛機餐質素參差，不少人自攜食物「醫肚」。但美國有1位網紅在社交媒體上載影片，顯示他通過安檢，將冷凍食材和「煮食工具」包括電池和導熱器帶上飛機，繼而在機艙廁所烹調出薯蓉蝦仁，影片1日內吸引超過80萬次觀看，網民紛紛留言指行為「太瘋狂了」，亦有人質疑衛生情況，認為「似乎有欠衛生」，更有人擔心可否造成航空安全。



涉事網紅「Barfly7777」駕駛時直言「自己有一個瘋狂主意」。（Barfly7777影片截圖）

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涉事網紅「Barfly7777」去年在酒店廁所透過簡單器具烹調美食，影片上傳到網上後，令他爆紅，之後他自稱「廁所廚神」（bathroom chef），強調「沒有酒店受到破壞，純屬創意拍攝，僅供娛樂」，而且繼續在instagram和TikTok分享自己在各地廁所烹調過程。

但網紅似乎並不滿足，決定「跳出酒店」，將「廁所料理」搬上半空，可見他駕駛時直言「自己有1個瘋狂主意」，繼而帶齊冷凍蝦仁、薯蓉、電池和導熱裝置，成功通過機場安檢登機，起飛後進入廁所施展廚藝。

在影片中，網紅先將洗手盤蓄水，然後組裝導熱工具，並放入洗手盤將水加熱，隨後倒入蝦仁煮熟調味，最後利用剩餘溫水和調理包製成1份薯蓉，完成「廁所料理」後，網紅將食物放入航空公司派發的嘔吐袋內，心滿意足返回座位，獨自享用自製飛機餐。

網紅品嚐自製飛機餐。（Barfly7777影片截圖）

影片上傳1日，已經吸引超過80萬次觀看，網民紛紛留言行為「太瘋狂了」不少人質疑衛生情況，「不敢想像下一位使用廁所的人會聞到什麼氣味」、「蝦味濃郁」，更有人笑言網紅會被航空公司列入禁飛名單之一，甚至涉及危害航空安全而入獄，屆時就是「監獄廚神」。

部份網民質疑網紅使用的相關電子裝置，為何順利通過安檢登上飛機，擔心安檢人員會被問責，根據美國聯邦航空總署，只要電池和電子零件被拆開後通過安檢，就不屬於危險物品，鋰電池鋰含量不得超過2克或100Wh。

（綜合）