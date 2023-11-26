大鬧機艙！飛機廁所暫停使用　大媽當眾除褲想小便　男孩被迫看光

成年人忍一下不可以嗎？美國有女子乘搭邊疆航空（Frontier Airlines）客機時想去廁所，但空姐告知暫時未能使用，她竟在通道上突然轉身脫褲露出屁股，大叫「Ｘ你，我要尿尿」，現場即時驚呼聲四起。女子終因眾群壓力隨後穿上褲，但瘋狂爆粗跟乘容對鬧。有乘客指1名小男孩坐在附近完整目擊女子脫褲露光光一幕，大嘆「可憐的小孩」。另外有乘客爆出事件後續，指該女子大鬧機艙及威脅殺人後，最後竟能順利落機在停車場離開，未有被捕，批評航空公司不作為。



美國邊疆航空有女乘客在通道上除褲想小便。（「（Julie Voshell Hartman」fb影片截圖）

網上日前瘋傳外國女子在機艙通走脫褲的影片，事發現場為美國邊疆航空（Frontier Airlines）的客機上，有身穿紅衣的女乘客說了句「對不起，各位」後，轉身眾目騤騤脫褲露出屁股想便溺。

現場驚呼聲四起不斷勸阻，大喊機上有小孩，女乘客連環爆粗說「我他X的不在乎」、「X你，我要尿尿」。雖然她已作勢便溺，但礙於群眾壓力，她很快拉上褲子，上前要求空姐讓她入飛機廁所，並反罵周圍的乘客。

+ 5

拍片的乘客哈特曼（Julie Voshell Hartman），形容這是「最糟糕的經歷」。事發於本月20日由佛羅里達飛往費城的航班，當時空姐告訴該女乘客廁所暫時未能使用，要求她返回座位，她竟想在通道上小便，且在其前方就有2個小孩。現場有人指1個小男孩目擊到女乘客脫褲露光光一幕，無奈道「可憐的小孩」。

另1段影片見到紅衣女子和其他乘客爭執，英語夾雜西班牙爆粗，空姐開咪呼籲要無保持通道暢通。哈特曼曾開聲叫她返回座位，結果反被威嚇，女乘客更一度威脅要殺死其中1名勸阻的乘客。哈特曼認為該鬧事女應該被捕及被禁止乘搭飛機。

另1名同機乘客米勒（Laurette Miller）也在網上回應，並交代事件後續，她坐在哈特曼後幾排位置，鬧事女之後在1名疑同行人士及空姐跟隨下走到機艙前部，未有被強行帶走。米勒下機後15分鐘見到鬧事女現身停車場，附近沒保安，批評航空公司的人不作為，即使威脅殺人仍未有被捕。

其他乘客拍到，該鬧事女子事後平安離開，未有被捕。（「Laurette Miller」X影片截圖）

米勒回應當地傳媒指，職員對該鬧事女乘客的行為看起來並不在意，空姐站一旁看，樣子就像「我沒有得到足夠薪酬」，最令她驚訝是對方未被拘捕，事件中沒有機場保安及執法人員上機。外媒曾向邊疆航空查詢但未獲回覆。

（綜合）