內地女荷蘭飛香港　被地勤指無簽證不能登機　怒批：香港屬於中國

前往其他國家或城市有時需要簽證，但如果有免簽安排，通常都是一本護照走天涯。但1名內地女子在小紅書表示，日前打算在荷蘭阿姆斯特丹飛往美國法蘭克福，再前往香港，最終目的地是深圳，但登機時地勤聲稱「沒有香港簽證辦不了手續」，女事主雖然當時沒有攜帶港澳通行證，但立即解釋有中國護照、辦理中國和荷蘭之間的往返簽證，以及機票，就可以飛返香港，但地勤反叫她可以嘗試自助機。她事後成功辦理。但去到登機閘口時，再次被地勤指沒有香港簽證，所以她不能登機，她強調「飛香港不需要簽證，香港屬於中國」，但地勤重複需要香港簽證，最終她錯過航班，翌日其他職員了解事件，安排她乘搭即日航班，同時建議她投訴和索賠。

不少網民表示遇過類似情況，「我之前在法國尼斯報到時遇到過這種情況，然後就有其他工作人員走過來解釋說不需要了」，更有人指，之前在阿姆斯特丹同一個機場，乘搭同一間航空公司，「一開始不給報到，不過我帶了港澳通行證就報到成功了」。



樓主委託朋友在小紅書上載圖片。（小紅書圖片）

樓主委託朋友在小紅書交代事件和上載圖片，但她不時留言補充，計劃獨自在荷蘭阿姆斯特丹出發，先到美國法蘭克福，之後再飛往香港，最終返回深圳。事發今年6月9日早上約10時，樓主在丈夫陪同下，抵達阿姆斯特丹史基浦機場辦理登機手續，但地勤檢查其中國護照後，聲稱「你沒有香港簽證辦不了手續」。樓主形容「真是開國際玩笑，我都飛了無數次了，沒聽過什麼香港簽證」，於是解釋只要有中國護照、辦理中國和荷蘭之間的往返簽證，以及機票，中國人就可以飛返香港，強調「過去10年我都是這麼飛的」，反過來要求地勤出示香港簽證樣板，但地勤拒絕再解釋，指示她到自助機辦理登機手續。

樓主和丈夫唯有前往自助機，按照提示操作，結果成功辦理手續，領到阿姆斯特丹去法蘭克福、法蘭克福到香港共兩張機票，而且順利將行李托運，丈夫隨後離開，剩下樓主1人等候登機。

樓主原定獨自在荷蘭阿姆斯特丹出發，先到美國法蘭克福，之後再飛往香港，最終返回深圳，但計劃遭到打亂。（示意圖/Getty Images）

但去到登機閘口過機那一刻，樓主登機證顯示紅燈，現場工作人員再次告知「沒有香港簽證，我不能被飛！」。 樓主再次解釋「飛香港不需要簽證，香港屬於中國，沒有簽證這一說」，但女職員重複「沒有香港簽證，你就是飛不了，你的行李已經卸下來了，你記得去行李大廳取行李」。

樓主當日向機場服務台求助，職員認為樓主有理，但涉事航班公司地勤一度建議改飛廣州，但最終堅持要有香港簽證，最終樓主錯過航班，翌日其他職員了解事件後，安排樓主乘搭即日航班飛返香港，並指「同事的錯誤延誤了你的行程，建議我投訴和索賠」。

樓主翌日獲安排乘搭航班飛返香港。（示意圖/Getty Images）

不少網民表示遇過類似情況，「我之前在法國尼斯報到時遇到過這種情況，然後就有其他工作人員走過來解釋說不需要了」、「我從美國到香港回深圳，我拿護照，美國就沒說啥，是航空公司的問題，投訴吧」、「在香港可停留7天的規定大使館網站都有寫啊，他們故意的吧。 況且廣東的小夥伴都是飛香港然後過蛇口的海關走陸路」。

有網民指，自己在樓主被拒登機前1周，都在阿姆斯特丹同1個機乘搭同1間航空公司，「一開始不給報到，不過我帶了港澳通行證就報到成功了」，樓主慨嘆「之前這些證件我都會帶在身上 ，這次剛巧放在家裏了」。

根據香港入境處網頁，經香港過境往來另一國家或地區的中國護照持有人，可於每次入境時獲准在港逗留7天而毋須事先取得進入許可，但他們必須符合一般入境規定，包括持有前往目的地的有效入境證件，以及經確認事先已預訂前往海外的續程車、船或機票。換言之，中國護照持有人由海外出發，7日內經香港返回內地，不論海空陸，都毋須簽證或簽注，包括出示港澳通行證。

（小紅書）