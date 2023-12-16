重慶地鐵爭位MMA！阿伯不滿後生女手袋霸位　互飇粗口大打出手

地鐵座位爭議常見，近日重慶地鐵上有1名女生與1名伯伯因座位口角，伯伯怪責對方用手袋霸位，女生疑似不忍受辱罵於是動手打人，之後變成互相打鬥，最後需由乘客勸阻分開。由於座位引起的紛爭常見，有網民看完影片後就表示「雖然打架不好，但能聽得住勸就不錯」，也有人表示「乾脆取消地鐵吧」、「希望大家都忍讓一下」。



重慶地鐵上有1名女生與1名伯伯因座位口角及打鬥。（網上影片截圖）

根據內媒報道，事發於12月11日，重慶地鐵10號線上，1名穿黃色長大衣的女子與1名伯伯在車廂內因座位問題爭執，女子上車後疑似用手袋霸佔座位，引起伯伯不滿，兩人從口角演變成動武。兩人互相揮拳，旁邊有乘客見狀便上前制止，同時附近有乘客拍下影片，並於9時18分上傳至網上。

從影片可見，穿黑衣的伯伯左手扶着扶手，大叫着「老子怕你？」，並以粗口辱罵女生，右手掄起拳頭砸向她的臉，女生則手拿手機打伯伯的頭。伯伯被打中後，對着女生再出一拳，女生靈巧躲過後用方言粗口罵伯伯，之後彎腰拿起座位上的手袋，伯伯再趁機多打一拳，並突然大叫「老子（是）癌症病人，（不）怕你」，而女子拿着手機狠狠砸了伯伯的頭面部兩下，並以方言表示「活該」。

這時，有2名乘客上前制止並隔開他們，從對話推測，似乎女子是先動手的人，「我先打他，（是）他先罵我」。1名女乘客伸手扶着伯伯，還有人幫忙拾起伯伯原先掉到地上的帽子，隨後半扶半攔着伯伯，並安撫他坐下。另外1名乘客站到伯伯身旁提出報警處理，而伯伯就生氣地向旁人解釋，「你看她一個人佔好大位置」，而黃衣女子就拿着手袋走向車廂另一側。

重慶軌道交通集團工作人員表示，已知悉事件並會配合警方處理，並表示事發的10號線上其實設有專門行李架，不提倡乘客將攜帶的東西放在座位上，「座位是給人坐的」。

事件引起網民熱議，有人批評伯伯挑起事端，「最煩如今的這些老人，倚老賣老的不行」，但亦有人認為繁忙時間不應用手袋佔座，「人多用包佔什麽位置呢」。另外有網民質疑勸架的乘客站到伯伯那邊不公正，「老人動手那麽多次也沒人來勸阻，女生還手了有人出來勸阻了，真是選擇性失明啊」，但有人就表示「看看周圍人的反應就知道誰對誰錯，旁邊人說這個女人先動手打人的」。

（綜合）