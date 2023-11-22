學生誤坐地鐵關愛座　老翁企面前批鬥︰感羞恥嗎？　片段瘋傳惹議

關愛座原意是鼓勵優先讓座予有需要人士，但後來卻不時發生「批鬥座」事件，令不少年輕人即使有需要都不敢坐，以免被批鬥或公審。上海1名男學生日前乘搭地鐵，因放學後感到疲倦，沒有留意是關愛座便坐下休息。沒料1名陌生老翁隨即站於前方批評，指該學生是全車最年輕，卻坐在關愛座上，問他「難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。學生不忿拍片上載網上，引來傳媒轉載及網民熱議，有人批評學生不應坐於關愛座，「年輕人缺乏家教」，但亦有人認為老翁行為無禮，「你想坐就禮貌請求別人讓，說什麼年輕不年輕的」、「有力氣教訓人說明不老」、「變批鬥座」。



老翁右手持水樽，左手有褸和手機，指出「你讓我坐，我感到羞恥，我不會坐的」。（微博影片截圖）

樓主在微博交代事件，指自己上課一整天，感到非常疲倦，「在地鐵上看到位置就直接坐了，也沒注意是不是愛心座位」。後來1名陌生老翁上車，見到樓主坐在關愛座，即走到他面前，當面直斥他是「老弱病殘」。

樓主上載涉事影片，隨即引來內地媒體轉載，片長約53秒，可見老翁右手持水樽，左手有外套和手機，向樓主表示「你讓我坐，我感到羞恥，我不會坐的」，又強調「（我）沒有罵你一個字」，並質問樓主「你難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。

樓主不甘被罵，反指「你覺得站在這邊好意思就行……我不讓你，我又怎麼了？你去問別人，別人讓你們了」，老翁再問「你最年輕，對不對？」，又直斥「你最年輕，坐在愛心座位，你難為情嗎？好意思嗎你？」，甚至直指樓主是「無賴」。明知樓主正在拍片，老翁之後更鼓勵他繼續拍攝，並上載網上，影片至此結束。

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有網民看過影片，認為樓主應避免坐在關愛座及與長者對罵，批評「年輕人缺乏家教」、「這個年輕人素質差些」，但亦人指老翁同樣態度惡劣，「你想坐就禮貌請求別人讓，說什麼年輕不年輕的」、「有力氣教訓人說明不老」、「變批鬥座」、「老弱病殘，後面3個字不是光憑外表就能辨別」、「設這種座位，很容易造成社會底層人矛盾加深」。

（微博）