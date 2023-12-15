婚禮下周舉行賓客臨時甩底　新娘追收「缺席費」補償　網民咁樣睇

辦一場婚禮就是希望邀請親友見證自己的幸福時刻，但最近澳洲一名新娘大呻自己的悲慘經歷，表示婚禮將在下周舉行時，卻得悉部份賓客臨時「甩底」，令新娘瞬間虧損了2,000澳幣（約10,500港元），於是決意向該批賓客追討缺席費作賠償，引起不少網民討論事件。



澳洲一名新娘大呻自己的悲慘經歷，表示婚禮將在下周舉行時，卻得悉部份賓客臨時「甩底」，令新娘瞬間虧損了2,000澳幣（約10,284港元）。（資料圖片）

該澳洲新娘近日於播客節目《She’s on The Money》分享自己的不快經歷，她稱在婚禮舉行前一周，有數位賓客突然通知指無法出席婚禮，「很抱歉，我知道我們已經答應了，婚禮將於下周舉行，但我們目前無法負擔跨州旅行費用，希望你能理解」。

事主稱，當時感到非常失望又憤怒，而她與丈夫早在今年1月發出正式邀請後，大多數人也在7月底前回覆。而兩人確認好賓客人數後，已付清尾款18,600澳幣（約97,500港元）。但現在因為部份賓客「放飛機」，結果虧損了2,000澳幣（約10,500港元），事主隨即詢問他們可否給予缺席費作補償。

根據Money Smart的數據，在澳洲舉辦婚禮的平均費用為36,000澳幣（約189,000港元），每位賓客平均付170澳幣（約900港元），其中包括每人的餐費以及一小部份的場地費。

事主隨即詢問無法出席的賓客可否給予缺席費作補償。（《一人婚禮》電影劇照）

節目播出後，不少聽眾及網民紛紛投票又留言，對於女事主的做法，但大家意見兩極，分別有51%的人贊成及49%人反對。贊成的網民認為需要對事主作出賠償，「當賓客收到邀請並確認出席時，應該就要做好計劃和預算，這完全是他們的錯，支付缺席費是完全合理的」。

另外則有人表示，在最後一刻取消預訂的賓客應該主動提出要自行支付費用。而反對的網民則認為，新郎新娘當初應根據自己可應付的預算辦婚禮，而非用預付方式，迫使無法出席的客人也要付錢，「邀請客人出席應同時是包了他們的費用」。

（綜合）