搞婚禮擺酒係浪費錢？網上掀熱論　反對派：我連婚紗照都不想拍

結婚是人生大事，許多人會將婚禮辦得隆重，希望未來回憶起最幸福的剎那。



不過日前有網友表示，他的女性好友說自己不辦婚禮，只會拍婚紗、登記結婚，因為最重要的親人已離世，覺得不用特別辦婚禮來邀請賓客。

但有些朋友則反對，認為「人生大事還是要好好籌辦」。讓他好奇：「有人結婚後，後悔沒有辦婚禮的嗎？」

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一名網友在PTT發文表示，他的女性好友跟男友感情穩定，可能後年會結婚，但是前幾天他們聊天時，對方告訴他「我可能不會辦婚禮，只要拍婚紗、登記結婚就好」，因為最重要的親人已經生病離世，無法參加她的人生大事，似乎不用特地辦婚禮還邀請大家參加。

原PO指出「如果我是她，可能也未必會辦婚禮，但也有其他朋友認為，自己的人生大事還是可以好好籌辦」。

對此，他拋問網友：「有人結婚後，後悔當初沒有辦婚禮的嗎？還是覺得把婚禮的錢拿去度蜜月比較實在？」

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對此，網友分成兩派，一派認為要辦婚禮，「可以辦婚禮啊，但如果要省錢的話，桌菜盡量要便宜，喜餅普通價格就好，遊戲玩免費的」、「我有辦婚禮，很慶幸當時有舉辦，現在看到婚紗照片還是會覺得很幸福」。

「我姐有辦婚禮，她就是很喜歡這種節日風光、熱鬧，充滿滿足感」、「辦婚禮其實是一個美好回憶，都是珍貴的瞬間，夫妻感情好是重點」、「我們家有辦家宴和婚禮攝影，拍了一張全家福，後來長輩過世後，覺得幸好有辦婚禮」。

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另一派則認為不用辦婚禮，直言「我常聽到辦了會後悔，早知道就省下來的」、「辦婚禮蝕錢才後悔」、「我連婚紗都不想拍，只想要買樓就好」、「沒有辦婚禮，非常感謝這個決定」。

「不會想辦婚禮，到現在都覺得這個決定很棒，自己開心就好」、「婚禮是錢坑，留著比較實在」。

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