周海媚去世｜最美周芷若能演能唱　新歌《前方》獲大讚︰人靚聲甜

【周海媚去世】有「最美周芷若」之稱的香港知名女演員周海媚於周一（11日）因病離世，終年57歲。周海媚離世的消息來得太突然，震驚各界，不少網民懷緬她的風姿，一顰一笑令人感到無限唏噓。網民隨即重提「海味」的影視作品和訪問片段，包括和古巨基合作拍攝電影《求戀期》，2人有親熱鏡頭，她生前笑言近視達到1,200度，看東西時被迫瞇起雙眼，卻被人誤會「放生電」，另外有網民此時才知道周海媚原來「演而優則唱」，曾經發行專輯，2022年更推出新歌《前方》，被內地網民大讚是「正能量好歌」、「又漂亮又會唱歌，聲音又甜，簡直完美啊」。



網民翻出周海媚和古巨基合作拍攝電影《求戀期》的片段，2人在片中有親熱鏡頭。（《求戀期》電影截圖）

由電視劇《大鬧廣昌隆》的小芙蓉、《倚天屠龍記》周芷若和滅絕師太，以至其他影視作品，周海媚陪伴數代人成長，不少網民表示最近在facebook才見到有人分享愛情喜劇電影《求戀期》，發現原來周海媚有份客串，更和男主角古巨基有親熱鏡頭，笑言「益咗古巨基」，豈料隨即傳出壞消息，網民不禁表示唏噓。

參演《觸目驚心》時的周海媚，堪稱顏值巔峰時期。（《觸目驚心》電影劇照）

很多人不知道其實周海媚能演又能唱，她曾以女歌手身份登場，1995年發表首張國語專輯《日出愛情》，直到2022年初，她仍有推出新歌《前方》，MV為大家回顧2021年。雖然她並非以專業歌手自居，但其歌喉仍獲大批網民一致讚好，紛紛留言指「正能量好歌，視頻也有很多感動瞬間，歌詞寫得很好，很有共鳴」、「又漂亮又會唱歌，聲音又甜，簡直完美啊」和「長得漂亮就算了，聲音還甜，唱歌還好聽」。

周海媚2022年初推出新歌《前方》，獲大批網民一致讚好。（網上影片截圖）

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講起周海媚美貌，不得不提其生前受訪片段，周海媚早年受訪時曾笑言，自己是大近視，達到1,200度，初出道時經常忍不住瞇起雙眼看東西，結果卻被人誤會「放生電」。

周海媚工作室12月12日晚間對外證實，周海媚因病醫治無效去世。（周海媚工作室）

其實周一（12月11日）已傳出周海媚去世消息，有指她因為血小板過低而不省人事，工作人員隨即把她送往醫院，經搶救後已脫離危險期，但周海媚工作人員當時未直接回應，直至周二（12月12日）晚間，周海媚工作室發表聲明，證實周海媚因病醫治無效，已於12月11日去世，工作室表示，「願天堂沒有疾病，願來生我們再相識」、「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」署名為「母親率全家人」。

周海媚生於1966年12月6日，為香港知名女演員及主持人，於1985年香港小姐競選選美落選後出道，曾是TVB八十至九十年代一線當紅花旦，後定居於北京，並在內地發展，擁有自己工作室。

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1994年，周海媚憑在台灣電視公司的電視戲劇《倚天屠龍記》中周芷若一角，打開了在台灣及內地知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性角色之一。周海媚近年發展則以2014年參演的《武媚娘傳奇》為代表，她在劇中飾演楊淑妃一角備受好評，人氣再度攀升，獲網民讚「女神仍然保養有道」，更被傳媒封為「凍齡女神」。