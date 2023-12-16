人夫生氣上門　直入妻子老細辦公室疑似講數　網民熱議真相

懸案勝在沒有真相，所以有吸引力，引來不少人猜測。有打工仔在網上投稿指，去年女同事丈夫突然前往公司，直入妻子老闆辦公室，表現非常生氣，本身房內有其他同事立即離開，最後人夫「巡」完公司後同樣離開，無人知道發生何事，自此成為「懸案」，最多人猜測「老公係咪上門同老細講數，叫佢唔好搞佢老婆」，女同事若無其事繼續返工，老細都是同樣情況。網民紛紛估計「應該個女同事同某男同事有路，個女同事個老公以為係老闆，個老闆解釋完就個老公巡咗辦公室一圈，搵唔到可疑人物就走咗」、「（可能是）老公問你做咩成日要我老婆OT？」。



兩名男子在房內疑似講數。（《和解在後》電視劇照）

有網民投稿至facebook「奴工處」表示，去年女同事的丈夫在妻子不知情的情況下，突然上來公司，而且衝入男老細辦公室，「好似嬲嬲哋咁」。當時房內正在開會，數位同事立即出房「留低兩名男子自行了斷」，女同事知道丈夫找上門後，就在門外等候，隨後人夫出房「巡」完公司自行離開，未知是迷路或尋人，全程2人沒有對話，女方隨後離開公司。

不少同事猜測「老公係咪上門同老細講數，叫佢唔好搞佢老婆？」，但他們不知道真相，女同事和男老闆之後繼續返工。

女同事在門外等候丈夫。（《和解在後》電視劇照）

網民紛紛估計「應該個女同事同某男同事有路，個女同事個老公以為係老闆，個老闆解釋完就個老公巡咗辦公室一圈，搵唔到可疑人物就走咗」、「你自己幻想啫，可能係咁呢，老公問你做咩成日要我老婆OT？老闆答哦，咁唔O囉」。有人笑言曾有男同事母親上門，「放低封律師信話做乜要仔仔OT到8點，事後大老細知道咗。自此，大家有不明文規定，一定要7點半前收工，造福咗唔少後人」，但更多網民表示專心返工，莫理其他人私事。

（facebook「奴工處」）