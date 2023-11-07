恩愛夫妻常搞BBQ聚會 太太更喜懷第3胎 人夫睇短訊先知震撼真相
撰文：聯合新聞網
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結婚雖然被講說是終身大事，然而即使成為正式夫妻，卻因為外遇之類的狀況，導致兩人彼此沒有走到最後，也並非太罕見的狀況。
近來日本媒體，就有一則感情糾紛。
喜歡舉辦燒烤聚會 沒想到……（點圖放大閱讀）：
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根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名Tooru的男性，過去和公司同仁一起參加聯誼活動，認識了一位叫做詩織（化名）的女性。
兩人認識之後越來越熟，曾經一起去露營、或是到河邊和好友BBQ。
後來也順利結婚，生下一位長男和一位女孩。
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妻子詩織雖然有美容師的證照，不過為了顧小孩，結婚之後暫時先專心當家庭主婦。一家人還是和樂融融，並且依然會跟過去的好友聯絡一起BBQ。
每當烤肉時，常常都是妻子負責生火，好友則是會和小孩子玩在一起。
不久後詩織肚子裡又懷上一胎，讓Tooru相信未來也會繼續這麼幸福美滿。
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然而有一天，詩織卻突然不告而別，只留下一則訊息。訊息內容表示，其實詩織一直以來，都和那位一起烤肉的好友有外遇關係，甚至現在懷孕的孩子，也是那個人的骨肉。因此她決定離開這個家，要和那個男人共度新生活。
這讓老實的Tooru相當錯愕，而從此之後，詩織就真的沒再回來過。
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