富豪女婿炒比特幣慘輸！成蒙臉匪搶劫金舖　因1破綻自揭驚人身份

天網恢恢，疏而不漏！泰國1名富翁的女婿因為炒股票和投資比特幣嚴重虧錢，為了填補虧損竟蒙臉打劫金舖，並劫走價值高達1,700萬泰銖（約380萬港元，下同）的金飾。警方事後翻看閉路電視，發現男子逃到豪華高尚地段，加上身穿名牌鞋子，故猜測對方身份不凡。經追查，鎖定嫌疑犯為37歲塔納努昆（Thatchaseth Chatetawattananukun），他是知名橘子種植園大亨的女婿，其後在他的住處搜獲大量現金和作案時駕駛的電單車，人贓並獲將他拘捕。



泰國有富豪的女婿因投資失利，化身劫匪搶劫金舖，事後終被捕。（FB「ศูนย์ข่าว ส.ว.ท.」圖片）

綜合泰媒報道，劫案發生在上月28日傍晚6時許，清邁府芳縣某商場的金舖遇劫，劫匪在1分鐘內劫走共4個托盤的金飾，當中合計共有88條金頸鍊，價值共約1,700萬泰銖。匪徒過程中沒有攜帶武器，也沒有攻擊在場員工，作案後便騎着1輛無牌的摩托車逃離現場。雖然當時金舖店長曾上前追截，可惜未能成功。

警方接報到場，翻查附近超市和金舖的閉路電視畫面，發現匪徒身高約180厘米，他戴着頭盔、身穿黑色長袖外套、黑色長褲和一雙黑色名牌鞋子，而劫匪作案後逃到當地知名橘子園的豪華住宅區，所以警方猜測對方身份絕非「等閒之輩」。

警方經連日追查後發現更多證據，知道該住宅區有男子曾穿同款名牌鞋前往緬甸，因而鎖定疑犯為37歲的塔納努昆（Thatchaseth Chatetawattananukun），他是當地知名橘子種植園大亨的女婿。警方於本周二（12日）搜查塔納努昆其以及其妻子的4幢豪宅，檢獲共140萬泰銖（約313,729港元）現金、槍枝、以及作案所用的摩托車，並當場將其拘捕。

塔納努昆向警方承認犯案，又指已將價值1,700萬泰銖贓物，以400萬泰銖（約896,131港元）賣到緬甸，當中150萬泰銖（約33.6萬港元）他先行攜返泰國，另外的贓款他原計劃下月再帶回國。他又交代犯案原因是因為炒股以及投資比特幣失利，急需資金以解財務危機，迫不得已才會冒險作案。

泰警方於塔納努昆住處搜獲大量現金，槍枝以及作案的摩托車。（網上圖片）

警方上門尋人時，塔納努昆曾一度想開槍自盡，不過被警方及時阻止。其被捕消息震驚附近鄰居，有人表示難以置信，他們無法相信塔納努昆會盜竊，因為他看上去很富有，亦經常參加寺廟的佛法閉關。

（綜合）