男大生性侵醉女同學　大叫「要出來了」嚇醒同屋友　判決討回公道

台北發生大學生性侵女同學案件。1名姓張男大學生與男友人，跟女同學外出用膳後，一行3人再到女同學家中暢飲，張男趁2人醉倒時，竟向女同學伸出狼爪，女方痛得驚醒過來，發現自己全裸，嚇到不斷哀求「不要」、「我不想吃藥」，同時不斷反抗。張男不但沒有停下，反而猛問「爽嗎？」，最後更大叫「要出來了」，睡在附近的男友人被驚醒後連忙詢問發生何事？張男卻訛稱女同學「吐到全身都是」。女同學受辱後報警，張男被捕後遭控告強制性交罪。案件提堂後，張男被判4年6個月有期徒刑，張男雖提出上訴，但遭高等法院駁回。



女受害人醉倒後遭性侵，事後報警求助。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，張姓被告和女受害人是高中和大學同學，2人去年4月約了共同朋友蔡姓男子，3人一起到信義區1間餐廳飲酒用膳，隨後到便利店買酒，並前往受害人租住的單位續攤。

飲到翌日凌晨3時，女受害人和蔡男不勝酒力醉倒，張男見有機可乘，伸出狼爪性侵女同學，受害人痛到驚醒過來，驚覺全身衣物被脫光，而且正被張男侵犯，嚇到不斷哀求「不要」、「我不想吃藥」。但張男不但沒有停下，而且猛問「爽嗎？」，由於女同學極力抵拒，最終脫離狼爪。

張男最終被判囚4年6個月。（示意圖/Getty Images）

至於蔡男，隱約聽到女同學不停哭叫「不要」，其後張男大喊「要出來了」，蔡男因而被嚇醒，卻見到2人抱在一起，當中女同學看似仍然意識不清，於是詢問剛才發生什麼事？張男訛稱女同學「吐到全身都是」，蔡男信以為真，不知道身邊剛剛發生性侵事件。

女受害人隨後報警，張男亦被捕受查。案件近日提堂，張男辯稱和受害人先有曖昧行為，在雙方同意的情況下發生關係，但由張男被發現沒有使用安全措施，她叫「不要無套」，拒絕繼續進行，他因而離開其住所。

台北地院法官經審理後，裁定張男趁女受害人意識不清，而且無法抵抗，因而做出侵犯行為，即使對方隨後表明拒絕，但張男沒有停手，最後性侵得逞，導致受害人身心嚴重受創，應訊期間屢次崩潰，裁定張男強制性交罪罪成，入獄4年6個月。張男提出上訴，但遭高等法院駁回。

（綜合）