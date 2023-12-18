嘔心！巴士驚見大袋黃色液體貼椅背廣告　網民震驚：點解咁變態？

人有三急，但總不能在公共地方「大解放」兼影響其他人！最近有網民發圖，表示在巴士上層發現1袋以白色半透明膠袋裝着的黃色液體，有人故意撕開椅背上的廣告貼紙，然後將膠袋貼着掛在椅背上，拍照者直斥「點解啲人咁變態」、「究竟咩人放？點樣可以攝喺呢個位？」。帖文亦引來網民熱議，紛紛認為袋中液體是尿液，直指「好明顯是尿素」、「佢都好嘢，屙完唔攞走」、「真正尿袋」。不過，有坐在相關位置、對着該袋物品的網民表示「呢袋無味，所以應該唔係尿」。



最近有乘客在巴士發現以白色半透明膠袋裝着的黃色液體，引來網民熱議。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

有網民在不同的facebook群組發帖，表示在巴士的上層座位，驚見有一大袋黃色液體。據上傳的照片顯示，黃色液體以白色半透明的膠袋盛載，有人將椅背後的廣告貼紙撕開，然後把該袋液體貼住，令其掛在廣告上。發文者有人直斥：「大家估吓係咩？究竟咩人放？點樣可以攝喺呢個位？」。

有拍照者表示坐下後才發現該袋黃色液體，但表示聞不到任何味道，故認為不是尿液。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

另1名拍照者表示，坐下時才發現眼前有該袋黃色液體，表示「大家估吓係乜東東？？？坐低先見到」，由於當時上層已沒有其他座位，所以他「一路坐一路驚，唯有遞高個電話遮住自己嘅視線當乜都睇唔到」，又質疑「點解啲人咁變態」。不過，拍照者表示「其實我一啲味都聞唔到」，故認為不是尿液，因而繼續坐。

由於拍照者表示聞不到味道，故有人猜測「咁啱有泰國遊客坐完車」，因泰國流行以膠袋盛載飲品。但亦有人表示其後乘搭同一路線巴士時，已嗅到有尿味，亦有人指樓主是「勇者」，因無論袋內是甚麼也好，一旦漏出就會沾濕，還是很嘔心，而且還會被誤會是「經手人」，稱如果是自己遇到這種情，一定不敢坐。

帖文掀起網民熱議，由於該張廣告的主角是男團組合呂爵安，故不少人笑稱「問Edan係乜」，而許多人都認為袋中物很大機會是缺德乘客留下來的小便，「佢篤尿係咪忍咗成個星期」、「根據我咁多年做人嘅經歷，應該係尿」、「新鮮童子尿，可以外敷或內服」、「香港真係愈嚟愈黐線」；亦有人開玩笑指「竹蔗茅根水」、「呢位乘客，近排好熱氣喔！」、「茶！仲係檸檬茶」、「海南雞湯？」。